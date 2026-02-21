Antes de Spotify y los escenarios: así fue el pasado laboral de Peso Pluma

Suscríbete a nuestros canales

Mucho antes de ocupar los primeros lugares en plataformas digitales y presentarse en escenarios internacionales, Peso Pluma llevaba una vida completamente alejada del foco mediático. Un video subido a YouTube hace ocho años volvió a circular recientemente en redes sociales y reavivó el interés por los inicios laborales del artista cuando aún no era una figura pública.

El clip, de apenas 44 segundos, muestra al entonces joven Hassan Emilio Kabande Laija relatando su rutina diaria como trabajador en un restaurante, una imagen que hoy contrasta con su posición actual dentro de la industria musical.

El video que reaparece y sacude las redes

La grabación fue publicada cuando Peso Pluma aún no utilizaba su nombre artístico y trabajaba en un establecimiento de comida mexicana conocido como Antojitos Mexicanos Doña Alicia. En el material, el joven se presenta de manera sencilla y explica cómo transcurría su jornada sin imaginar que hoy en día sería famoso.

Con el paso del tiempo, el video quedó enterrado entre otros contenidos de la plataforma, hasta que usuarios lo redescubrieron y comenzaron a compartirlo como una pieza clave del “antes” del cantante, generando comentarios, reacciones y comparaciones en redes sociales.

De la barra del restaurante a los rankings globales

Tras esa etapa laboral, la carrera de Peso Pluma tomó un rumbo completamente distinto. Su incursión en la música lo llevó a convertirse en una de las figuras más visibles de los corridos tumbados, un movimiento que logró posicionarse con fuerza en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Hoy, su nombre aparece con frecuencia en los rankings globales de Spotify, consolidando una trayectoria que contrasta de forma directa con aquellos primeros años fuera del espectáculo y que ha despertado aún más curiosidad sobre su historia personal.

La viralización del video no solo expuso un episodio poco conocido de su vida, sino que también reforzó el interés del público por conocer cómo se construyó el camino que lo llevó al reconocimiento masivo. Para muchos seguidores, este tipo de registros aportan una dimensión distinta a la figura del artista.

