Así ayudó Johnny Depp a Eric Dane antes de morir

En el lenguaje coloquial reza el dicho “Una mano lava la otra…” y esto fue lo que hizo uno de los protagonistas de Piratas del Caribe.

Johnny Depp ofreció una de sus propiedades al fallecido actor Eric Dane para que pasara sus últimos días sin pedir nada a cambio.

Trascendió que Depp y Dane mantenían una amista de muchos años, por lo que al famoso “Jack Sparrow” no le costó nada ceder la casa ubicada en Los Ángeles, específicamente en el Sunset Strip, según reseña el portal de noticias Infobae.

De acuerdo con el medio de comunicación, Johnny Depp quiso aliviar la carga financiera de Dane como consecuencia de la enfermedad que padecía el actor de la serie “Grey’s Anatomy”.

Cabe mencionar que, Eric Dane, falleció el 19 de febrero tras padecer ELA, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que causa parálisis progresiva.

La familia de Dane dio a conocer la noticia en redes sociales y manifestó que el actor murió en compañía de sus parientes más cercanos.

A Eric Dane le descubrieron la enfermedad en 2024, desde ese momento se dedicó a investigar el padecimiento y a ayudar a las personas que, como él, luchaban contra los síntomas de la afección.

Dane estuvo casado con la también actriz Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijas. El mismo año que descubrieron la enfermedad, la pareja atravesaba una crisis matrimonial que iba a terminar en divorcio. Este último no llegó a concertarse, pues Gayheart decidió acompañar a su esposo atravesar la enfermedad.

