Mati y Moi lanzan su sencillo “Flores” y anuncian concierto en Caracas

Mati y Moi publicaron su segundo sencillo, "Flores", como parte de su EP "La Nueva Era". La canción aborda la experiencia de una relación que no se concreta o que llega a su fin.

Características del lanzamiento

"Flores" fue compuesta por Alex Serna. La producción contó con la participación de Dímelo Shay en los arreglos y de Jou_X en la masterización y mezcla. Todos forman parte de Music Monster University, una productora del estado Táchira.

El videoclip fue dirigido por Enrike2k14 y puede verse en el canal de YouTube del dúo.

Concierto en el Anfiteatro del Hatillo

Los hermanos anunciaron un concierto propio para el sábado 30 de mayo en el Anfiteatro del Hatillo. Según informaron, será su primera presentación como únicos artistas principales tras cuatro años de trayectoria.

El espectáculo incluirá canciones de sus etapas anteriores y los nuevos temas. Contará con visuales, banda musical, bailarines e invitados. La producción está a cargo de Clas Producciones.

Las entradas están disponibles en el sitio web de Ticketplate.

Trayectoria de la agrupación

Mati y Moi comenzaron su carrera en el estado Táchira. Han publicado contenido en redes sociales y lanzado canciones propias. Su proyecto actual, "La Nueva Era", incluye varios temas dirigidos a público adolescente.

