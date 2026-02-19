¡Polifacética! Shakira sorprende hablando en mandarín para festejar el Año Nuevo chino

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales, en el que sale hablando en mandarín para felicitar el Año Nuevo chino, un gesto que reafirma su alcance global en medio de la etapa final de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

“Hola China, feliz Año Nuevo chino, espero verlos pronto en China. Les quiero mucho, besos”, dijo la artista colombiana, un saludo que llamó la atención de sus fans, tras expresar hace poco su deseo de visitar ese país, que hasta ahora no figura en su actual gira, que comenzó en febrero de 2025 y que está previsto que concluya este mes.

Esta no es la primera vez que Shakira sorprende hablando en otro idioma, pues a lo largo de su carrera ha expresado lo bien que se le dan los idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés, italiano, catalán y árabe, lo que ha contribuido a consolidar su perfil como una de las artistas latinas con mayor impacto internacional.

