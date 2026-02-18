¡Con entrada libre! Grupo Actoral 80 presentará la obra "Cartas de Amor" en La Concha Acústica de Bello Monte

Suscríbete a nuestros canales

El programa cultural "Nos Vemos en La Concha" iniciará su temporada teatral 2026 con la presentación de la obra "Cartas de Amor". La función está programada para el sábado 21 de febrero a las 7:00 pm en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte. El acceso al evento será gratuito.

La obra y sus personajes

"Cartas de Amor" es una obra del dramaturgo estadounidense A. R. Gurney. El texto fue finalista del Premio Pulitzer en la categoría de Mejor Texto Teatral.

La pieza narra la vida de dos personajes, Melissa y Andy, desde los siete años hasta los cincuenta, a través de las cartas que intercambian. El público conoce su infancia, adolescencia, juventud y madurez mediante la correspondencia. También se presentan los momentos familiares y personales que marcan sus vidas, así como sus encuentros y desencuentros.

Los personajes tienen características distintas. Melissa es descrita como apasionada y en constante búsqueda, mientras que Andy es presentado como una persona metódica y establecida.

El equipo responsable

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Dora Mazzone y Héctor Manrique, quien también dirige la obra a partir de la versión creada por Miriam Dembo. La producción está a cargo del Grupo Actoral 80.

Héctor Manrique señaló que la obra mantiene vigencia en la actualidad. "Cuando uno escribe cartas, en realidad uno habla con uno mismo y en un momento tan descomprometido como este, vale la pena ir al teatro y escuchar algo que está escrito con unas palabras que tienen unas imágenes que saltan del papel", expresó.

Detalles de la función

El evento se enmarca en la celebración del mes del amor y la amistad y forma parte de la programación del proyecto cultural "Nos Vemos en La Concha", impulsado por la Alcaldía de Baruta.

Los accesos a La Concha Acústica se abrirán a partir de las 5:00 pm. La función está prevista para las 7:00 pm y es apta para todo público. La Alcaldía de Baruta informó que habrá vigilancia durante el evento.

