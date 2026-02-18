¡Crece la familia! Hija de Daddy Yankee anuncia su embarazo en redes

Suscríbete a nuestros canales

Jesaaelys Ayala González, hija del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, anunció este viernes 13 de febrero que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, Carlos Olmo. La publicación, que ya acumula miles de reacciones, fue acompañada de un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores: “Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios” .

Un anuncio con sabor a playa y esperanza

El video que acompaña el anuncio muestra a la pareja caminando tomada de la mano a la orilla del mar, vestidos completamente de blanco. En la escena, que parece sacada de una película romántica, se observan flores, un espejo colocado estratégicamente en la arena y, sobre todo, una ecografía que confirma la dulce espera. La imagen de unos diminutos zapatos de bebé y un juguete completan la postal .

Jesaaelys, de 26 años, aprovechó la publicación para revelar un detalle que pocos conocían: el bebé que espera es lo que se conoce como un “bebé arcoíris”, término que se utiliza para describir un embarazo que llega después de una pérdida anterior. “Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás” , escribió la influencer.

La pareja explicó que prefirió esperar el momento adecuado para compartir la noticia, asegurándose primero de que todo marchaba bien con la salud de la madre y el bebé. Según la información que publicaron, la fecha estimada de nacimiento es el 11 de agosto de 2026 .

“Bebé arcoíris”: la historia detrás de la espera

En un video más íntimo compartido en sus redes, Jesaaelys reveló los nervios que vivió al confirmar este segundo embarazo. “Voy a hacer este video por segunda vez en este año. Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí”, confesó, visiblemente emocionada .

La joven detalló los síntomas que la llevaron a sospechar que estaba nuevamente embarazada: retraso menstrual, dolor de cabeza, malestar estomacal y muchas ganas de orinar. “Las mujeres embarazadas son tan delicadas que cualquier cosa pudiera pasar en cualquier mes”, dijo, recordando el temor que sintió tras la experiencia anterior .

Esta vez, la prueba dio positivo y todo indica que el embarazo avanza sin complicaciones. La pareja, que contrajo matrimonio en octubre de 2025 , celebra hoy la llegada de lo que describen como una “bendición” y una “promesa de Dios” .

El elefante en la habitación: la ausencia de Daddy Yankee

Mientras las felicitaciones inundan las publicaciones de Jesaaelys, un detalle no pasa desapercibido para sus seguidores: la ausencia de reacción pública de su padre, Daddy Yankee. El intérprete de “Gasolina”, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, no ha comentado la publicación ni ha emitido declaraciones sobre el embarazo .

La situación no sorprende a quienes siguen de cerca los pasos de la familia Ayala. Desde el anuncio del divorcio del cantante y Mireddys González —madre de Jesaaelys— a finales de 2024, la relación entre padre e hija se ha mantenido en un terreno de franca distancia. El propio Daddy Yankee confesó en su momento que el vínculo con su hija “estaba roto”, y Jesaaelys fue más allá en una entrevista: “Nuestra relación está super lacerada… y él sabe por qué” .

La fractura se hizo evidente en la boda de la joven en octubre pasado. Mientras su madre, Mireddys, la acompañó al altar, Daddy Yankee no asistió a la ceremonia, lo que generó cientos de comentarios en redes sociales. “Duele ver los comentarios de su padre. Señores, el árbol genealógico también se poda. Ella sabrá sus razones”, escribió una usuaria en ese momento .

Daddy Yankee, futuro abuelo en medio de tensiones

Pese al distanciamiento, la noticia del embarazo convierte automáticamente al “Big Boss” en abuelo por primera vez. Daddy Yankee, de 49 años, es padre de tres hijos: Yamilette (de una relación anterior), Jeremy y Jesaaelys, fruto de su matrimonio con Mireddys González .

El anuncio ha generado una ola de comentarios que, más allá de las felicitaciones, piden una reconciliación familiar. “Que la llegada de este bebé una a la familia”, “Ojalá esto acerque a padre e hija”, son algunas de las frases que se repiten entre los seguidores .

Mientras tanto, la vida profesional del cantante continúa su curso. Recientemente, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó una medida para nombrar una carretera en San Juan con el nombre del artista, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la música urbana .

Un nuevo capítulo para la familia Ayala

Jesaaelys, quien además de influencer es empresaria y fundadora de su propia marca de belleza vegana, Jesaaelys Beauty , ha construido una sólida comunidad digital donde comparte temas de maquillaje, moda y estilo de vida. Ahora, su audiencia la acompañará en esta nueva faceta como madre.

El mensaje de la joven, cargado de fe y esperanza, ha resonado con fuerza entre sus seguidores. “Este bebé es una promesa de Dios y una nueva bendición en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza… ¡los amamos!” , escribió.

La llegada del primer nieto de Daddy Yankee es, sin duda, una noticia que mezcla la alegría de una nueva vida con la complejidad de las relaciones familiares bajo el reflector. En medio de todo, lo que queda claro es que un pequeño ser ya tiene reservado un lugar en el corazón —y en las cámaras— de una de las dinastías más seguidas de la música latina.

