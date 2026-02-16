Muere Robert Duvall, el legendario actor de El Padrino y Apocalypse Now, a los 95 años

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Robert Duvall falleció a los 95 años, según informaron medios internacionales este domingo. El intérprete, reconocido por una de las trayectorias más extensas y sólidas del cine estadounidense, murió en su residencia, acompañado por su entorno familiar. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la causa del fallecimiento.

Con más de siete décadas de carrera, Duvall fue una figura central del cine del siglo XX y comienzos del XXI, con participaciones en producciones que se convirtieron en referentes de la industria cinematográfica mundial.

Una carrera marcada por papeles emblemáticos

Robert Duvall alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Tom Hagen, el consejero legal de la familia Corleone, en El Padrino y su secuela. Su participación en la saga dirigida por Francis Ford Coppola lo consolidó como uno de los actores de carácter más respetados de su generación.

Otro de sus roles más recordados fue el del coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now, una actuación que quedó asociada a algunas de las escenas más reconocidas del cine bélico. A lo largo de su carrera, Duvall participó en dramas, westerns, thrillers y producciones independientes, manteniendo una presencia constante en la industria durante décadas.

Reconocimientos y trayectoria profesional

A lo largo de su carrera, Duvall recibió múltiples reconocimientos por su trabajo actoral, incluido un Premio de la Academia como Mejor Actor por su papel en Tender Mercies. Además, obtuvo varias nominaciones al Oscar, Globos de Oro, premios Emmy y otras distinciones otorgadas por asociaciones cinematográficas y televisivas.

Su formación incluyó teatro y televisión antes de consolidarse en el cine, y fue conocido por asumir tanto papeles protagónicos como secundarios con igual relevancia dentro de las producciones en las que participó.

Vida personal y últimos años

En sus últimos años, Robert Duvall mantuvo un perfil bajo y se alejó progresivamente de los grandes proyectos cinematográficos, aunque continuó vinculado al mundo artístico. Estuvo casado con Luciana Pedraza, quien lo acompañó durante sus últimos años de vida.

El actor residía en el estado de Virginia, donde desarrolló parte de su vida personal lejos del foco mediático, manteniendo apariciones públicas esporádicas.

Un legado cinematográfico

La muerte de Robert Duvall marca el cierre de una de las carreras más extensas del cine estadounidense. Su filmografía continúa siendo estudiada y revisitada por nuevas generaciones, y sus interpretaciones forman parte del archivo histórico del cine contemporáneo.

El legado del actor permanece en las producciones que integró y en los personajes que interpretó a lo largo de más de medio siglo de actividad artística.

