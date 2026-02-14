Funcionarios permiten fuga de un detenido en Carabobo: Fiscalía los imputará por negligencia

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de tres funcionarios policiales en el estado Carabobo por permitir la fuga de un detenido.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab reveló detalles del caso y los delitos que se les imputará a los funcionarios.

Fuga en Carabobo

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, se trata de tres funcionarios que "de manera negligente no cumplieron con las medidas de seguridad pertinentes y necesarias de un centro de resguardo".

Asimismo, indica que por estos actos de negligencia, logró fugarse un privado de libertad que se encontraba detenido en dicho centro de resguardo.

Fiscalía imputa a funcionarios

En este sentido, detalla el escrito del Ministerio Público que se trata de los ciudadanos identificados como Carlos Meza, Yonaiker España y Yiceisy Hernández, todos funcionarios policiales.

Agrega que Meza, España y Hernández serán imputados por la Fiscalía por los delitos de retraso u omisión de funciones, favorecimiento de fuga de detenido y agavillamiento.

