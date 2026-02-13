Ayuda para vivienda en EEUU: Florida prepara un pago especial para dueños de casas móviles

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Representantes y el Senado de Florida avanzan en la discusión de una normativa que busca aliviar la carga económica de los propietarios de casas móviles.

El Proyecto de Ley 267 y su versión del Senado, el 594, proponen que los municipios utilicen recursos del Programa Estatal de Iniciativas de Vivienda (SHIP) para asistir a quienes enfrentan incrementos constantes en las tarifas de los lotes.

La medida surge como respuesta a la crisis de asequibilidad que afecta a miles de ciudadanos que, aunque son dueños de sus remolques, dependen del alquiler del suelo donde están anclados.

Flexibilización de los fondos SHIP

Actualmente, condados como Miami-Dade tienen un límite del 20% para asignar fondos de vivienda a propietarios de casas prefabricadas. La nueva legislación busca eliminar este tope, permitiendo que una mayor parte de los recursos estatales se destine a este sector.

Bajo esta propuesta, las tarifas de alquiler de terrenos serían clasificadas como una actividad de propiedad de vivienda, lo que habilitaría a familias de ingresos medios y bajos a recibir hasta seis meses de ayuda financiera para cubrir dichos pagos y evitar el desalojo.

El proyecto también exige que las ciudades y condados desarrollen planes específicos para ayudar a las personas desplazadas por el cierre de parques de casas móviles, citando casos como el de Li'l Abner en Sweetwater.

En esa comunidad, el cierre del parque para dar paso a nuevos edificios dejó a cerca de 3.000 residentes, en su mayoría ancianos, en situación vulnerable. La ley obligaría a los gobiernos locales a tener estrategias de reubicación listas, aunque todavía se discuten detalles técnicos sobre los montos exactos de compensación para los afectados.

Testimonios de legisladores

Los promotores de la iniciativa aseguran que la ley busca dar igualdad de condiciones a los habitantes de estos parques frente a otros residentes del estado.

"Lo que he escuchado de los residentes de mi comunidad es que los alquileres aumentan constantemente, pero sus ingresos no aumentan proporcionalmente. Simplemente estamos poniendo a los propietarios de casas móviles en el mismo terreno de juego que otros residentes de Florida", afirmó la senadora estatal Colleen Burton, patrocinadora del proyecto.

Por su parte, el análisis de la situación en las comunidades desplazadas refuerza la necesidad de una intervención estatal inmediata.

"Aproximadamente 3.000 residentes, muchos de ellos personas mayores y de bajos ingresos, fueron desplazados en Sweetwater. Esta ley ordena a los gobiernos locales elaborar planes para ayudar a quienes se enfrentan al cierre de parques", indicó una fuente del comité de análisis de la Cámara de Representantes de Florida.

