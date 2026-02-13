Nueva operación humanitaria: vuelos mexicanos llevarán ayuda directa a Cuba

Suscríbete a nuestros canales

México ha abierto la posibilidad de establecer un puente aéreo hacia Cuba para enviar ayuda humanitaria adicional, tras el envío de más de 800 toneladas de víveres y suministros esenciales por vía marítima.

La medida busca apoyar a la población cubana ante la crisis energética y de abastecimiento que ha afectado transporte, hospitales e industrias en la isla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la operación aérea se activaría únicamente si el Gobierno cubano hace una solicitud formal, según informa el medio Euronews.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, enfatizó la mandataria, resaltando la disposición de México a colaborar respetando la soberanía de la isla y priorizando la asistencia directa a quienes más lo necesitan.

Envíos marítimos recientes

Esta semana, la Armada mexicana despachó dos buques con 814 toneladas de ayuda humanitaria hacia La Habana.

El cargamento incluyó alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos, diseñados para cubrir necesidades urgentes de la población cubana afectada por la escasez de combustible y la crisis económica que limita servicios esenciales.

La falta de combustible ha generado serios problemas en Cuba, afectando el transporte interno, la operación de aerolíneas, la industria turística y la generación de electricidad en hospitales y centros de servicio.

Sheinbaum destacó que la ayuda se realiza con respeto a la soberanía cubana y mediante canales diplomáticos. La mandataria señaló que “no se puede ahorcar a un pueblo así”, subrayando la importancia de que la asistencia sea efectiva y llegue de manera directa a los ciudadanos más vulnerables.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube