Venezuela anuncia plan nacional de Inteligencia Artifical: Cantv y Movilnet forman parte de la mesa de trabajo

El ministerio de Ciencia y Tecnología ya inició la mesa de trabajo, junto con las empresas estatales de telecomunicaciones, Cantv y Movilnet, para el Plan Nacional de Inteligencia Artificial.

La ministra de la cartera tecnológica, Gabriela Jiménez encabezó la mesa de trabajo con los directivos de ambas empresas.

Plan Nacional de Inteligencia Artificial

De acuerdo con la ministra Jiménez, este plan es parte de la planificación a largo plazo del Ejecutivo Nacional, en aras del bienestar del país.

"Un plan con visión de futuro y prosperidad para Venezuela, como lo ha orientado el jefe de Estado Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez", aseguró la ministra.

La IA como tecnología geopolítica

En este sentido, la ministra resalta que la IA es una herramienta que se debe utilizar con el propósito del desarrollo humano. "La IA como tecnología geopolítica de propósito general requiere ser alineada con los propósitos de desarrollo humano", aseguró Jiménez.

Adicionalmente, destacó que "la regulación postindustrial de la IA (con nuevas agencias especializadas) convive con la necesidad de una regulación industrial (que despliegue capacidades sobre sectores específicos ya existentes, como la salud, educación, las finanzas, entre otras)”.

