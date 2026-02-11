¿Se acaba el sueño americano? La Directora de Medios venezolana que lucha para no perder su visa este 14 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre el gobierno de Massachusetts y la Casa Blanca escaló hasta los tribunales federales en una batalla legal que podría marcar el destino de miles de profesionales extranjeros.

Valentina Amaro Bowser, una destacada asesora de la gobernadora Maura Healey, lucha contra el reloj para evitar su deportación y el despido de su cargo como Directora de Medios.

A solo tres días de que expire su estatus legal, la demanda acusa a la administración de Donald Trump de utilizar memorandos internos para "castigar" a inmigrantes legales basándose únicamente en su nacionalidad.

El núcleo de la demanda: ¿Retraso "ilegal" o seguridad nacional?

Bowser, quien reside legalmente en EE. UU. desde 2013, presentó su demanda ante el Tribunal de Distrito de Boston alegando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Kristi Noem, está bloqueando deliberadamente la renovación de su visa H-1B.

El origen del conflicto: La defensa señala la Proclamación 10998 (publicada el 16 de diciembre), que suspende la emisión de visas a nacionales de 39 países, incluyendo a Venezuela .

El argumento legal: Los abogados de Bowser sostienen que dicha proclamación limita la entrada al país, pero no tiene autoridad legal para negar beneficios a quienes ya residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense.

Daño financiero y emocional: La funcionaria se encuentra actualmente en licencia no remunerada y tiene como fecha límite el 28 de febrero para presentar una prueba de estatus legal o será despedida definitivamente de la oficina de la gobernadora.

Maura Healey sale en defensa de "su mano derecha"

La gobernadora de Massachusetts no ha escatimado en críticas hacia la administración federal, calificando las acciones del DHS como un ataque directo a los residentes de su estado.

"Valentina ha hecho todo bien. Vino a estudiar, se unió a nuestra fuerza laboral y ha dedicado su carrera al servicio público", afirmó Healey. "Esta administración le está quitando su sustento a inmigrantes modelo que han seguido las reglas al pie de la letra".

Bowser se graduó de Emerson College en 2018 y está casada con un ciudadano estadounidense, Brandon Bowser, lo que en circunstancias normales agilizaría su proceso de ajuste de estatus. Sin embargo, la nueva política de "retenciones en la adjudicación" ha paralizado su caso.

Calendario crítico: fechas que decidirán su futuro

El caso se encuentra en una fase de máxima urgencia bajo la supervisión de la jueza Angel Kelley:

Fecha Evento Crítico 14 de febrero Expira oficialmente la visa H-1B de Valentina. 16 de febrero Fecha límite para que la administración Trump responda a la demanda en la corte. 28 de febrero Plazo final dado por el gobierno de Massachusetts para presentar visa válida o enfrentar el despido.

Por ahora, el futuro de la directora de medios es incierto, mientras el sistema judicial decide si las órdenes ejecutivas de Trump pueden aplicarse de forma retroactiva a quienes ya forman parte de la fuerza laboral estratégica del país.

