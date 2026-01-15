Revelan detalles de la reunión de Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca: ¿Qué dicen?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves 15 de enero, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

De acuerdo a la agencia EFE, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la Casa Blanca, y marca el primer contacto personal entre ambos líderes tras los sucesos del pasado 3 de enero en Venezuela.

Aunque la reunión se desarrollará a puerta cerrada y sin acceso para la prensa, el contexto de la transición venezolana define los ejes del almuerzo.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, Washington ha avalado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Machado, quien ostenta el Premio Nobel de la Paz, ha intentado suavizar asperezas con Trump sugiriendo "compartir" simbólicamente su galardón, una estrategia para ganar influencia ante un mandatario que ha elogiado públicamente a Rodríguez calificándola como una "persona fantástica".

Llamada de Trump y Delcy Rodríguez

Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron una llamada "larga y productiva" sobre petróleo, minerales y seguridad. EE. UU. ya proyecta recibir millones de barriles de crudo venezolano bajo acuerdos de capital privado.

Como gesto de distensión, Delcy Rodríguez informó la liberación de 406 presos políticos en los últimos días, asegurando que el proceso de excarcelación continúa abierto.

Trump ha sido enfático en que EE. UU. mantiene una vigilancia directa sobre la administración de Caracas para garantizar la estabilidad regional.

La llamada entre Trump y Rodríguez del miércoles duró aproximadamente 45 minutos y, según fuentes de la Casa Blanca, fue el punto de partida para una visita técnica de petroleras estadounidenses a las refinerías de Falcón y Anzoátegui esta misma semana.

