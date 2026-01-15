Reuters: Chevron espera recibir esta semana una licencia extendida para operar en Venezuela

Petróleo

Por Selene Rivera
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 08:35 pm
La empresa petrolera estadounidense, Chevron, espera recibir una licencia extendida de Estados Unidos (EEUU) para operar en Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Chevron espera recibir la licencia esta misma semana con el fin de incrementar la producción y exportación del petróleo venezolano.

Licencia ampliada para Chevron

Reuters se basa en información obtenida de fuentes de la industria petrolera, ya que Chevron espera ser una de las empresas que obtendrán aprobación de la administración del presidente de EEUU, Donaln Trump.

Esto se debe al interés de las compañías petroleras, comerciantes y refinerías que buscan acceso al crudo venezolano tras el anuncio de los nuevos acuerdos energéticos alcanzados entre EEUU y Venezuela.

OFAC

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento de Estado de EEUU, no ha respondido a la solicitud de comentarios que realizó Reuters.

Mientras que otras empresas petroleras como Marathon Petroleum, Valero Energy, junto a los comerciantes globales Mercuria y Glencore, aunque están interesadas en recibir crudo venezolano, tampoco han confirmado nada sobre las licencias para ellos.

