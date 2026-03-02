Rafa Nadal Academy conquista Estados Unidos: el tour de pádel que regala viajes a Mallorca

Suscríbete a nuestros canales

La expansión internacional del pádel alcanza un nuevo hito con el desembarco oficial de la Rafa Nadal Academy en Estados Unidos durante este 2026.

Tras consolidar su modelo de competición amateur en España e Italia, el circuito aterriza en territorio estadounidense con un calendario de cuatro paradas estratégicas diseñadas para exportar la metodología y el espíritu del centro de alto rendimiento de Manacor.

Esta iniciativa busca profesionalizar la experiencia del jugador aficionado, ofreciendo no solo competencia deportiva, sino también acceso a equipamiento oficial de alta gama y eventos sociales de primer nivel.

Las inscripciones se gestionarán de forma digital para asegurar un proceso ágil para los deportistas que aspiran a clasificar para la gran final mundial en Mallorca.

Ciudades de la gira

Según detalla Miami Diario, la gira por Estados Unidos visitará las siguientes sedes:

Miami, Florida: Del 13 al 15 de marzo en Gpadelx.

Austin, Texas: Del 24 al 26 de abril.

Miami, Florida: Del 8 al 10 de mayo en Ultra Club (segunda fecha en la ciudad).

Nueva York: Sede y fecha exacta por confirmar.

Impacto

Esta apuesta por el mercado estadounidense representa un movimiento importante para el crecimiento global de este deporte, que ha visto un incremento exponencial de practicantes en ciudades como Miami y Austin en los últimos dos años.

Al integrar el respaldo tecnológico de plataformas líderes y marcas deportivas de renombre, el circuito garantiza un estándar de calidad que iguala a los torneos profesionales.

Los ganadores de cada etapa no solo obtendrán el trofeo local, sino que asegurarán su viaje a las instalaciones centrales en España, cerrando un ciclo competitivo que une la pasión amateur con la infraestructura de élite.

