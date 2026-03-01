Maria Corina Machado anuncia su retorno a Venezuela: resultados de su agenda internacional

Suscríbete a nuestros canales

La dirigente política, María Corina Machado envió un mensaje a todos los venezolanos a través de sus redes sociales.

Al cumplirse 80 días desde su salida del país, la líder opositora publicó un video en Instagram donde agradeció el respaldo recibido y aseguró que su compromiso con la transición democrática sigue más firme.

Durante este tiempo en el exterior, Machado se dedicó a construir una red de apoyo internacional. En su mensaje, destacó que cada paso dado fuera de las fronteras tiene como único objetivo fortalecer la ruta hacia una nueva etapa en el país.

Respaldo total en EEUU

Machado extendió un agradecimiento especial al pueblo y al gobierno de EEUU por su rol activo en el proceso venezolano.

Detalló que su agenda de trabajo fue intensa, logrando reuniones al más alto nivel que incluyeron al presidente de la nación, Donald Trump y al Secretario de Estado, Marco Rubio.

Además de estas figuras clave, Machado sostuvo encuentros con jefes de Estado de diversos países y conversó con 10 cancilleres, 17 senadores y 27 congresistas estadounidenses. Su labor diplomática también alcanzó a 51 misiones internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversos organismos defensores de los derechos humanos.

Alianzas con sectores económicos y medios

Más allá de la política, el recorrido buscó proyectar el potencial de Venezuela ante el mundo empresarial. Machado se reunió con líderes de los sectores energético, financiero y tecnológico, así como con importantes medios de comunicación.

El objetivo principal de estos contactos fue transmitir una visión clara sobre las oportunidades de inversión y desarrollo en Venezuela.

Fecha de retorno al país

Como cierre de su mensaje, María Corina Machado lanzó anunció que planea regresar a Venezuela en pocas semanas. Según explicó, su retorno tiene como finalidad coordinar desde adentro todos los preparativos necesarios para avanzar en las siguientes fases de su hoja de ruta política.

