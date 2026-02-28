Cheques de estímulo que pagarán en marzo en EEUU: en estos estados enviarán hasta $1000

Suscríbete a nuestros canales

Varios estados de Estados Unidos inician marzo con la dispersión de reembolsos fiscales y fondos de asistencia económica para aliviar el bolsillo de los contribuyentes.

Aunque no existe un nuevo cheque de estímulo a nivel federal, el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó los depósitos vinculados a créditos tributarios.

Según menciona el medio Marca, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Adicional por Hijos (ACTC) llegarán a las cuentas bancarias desde el 2 de marzo de 2026.

Esta inyección de liquidez resulta importante para millones de familias que presentaron su declaración de impuestos de forma temprana.

Cheques de marzo

Alaska: e l estado entrega el Dividendo del Fondo Permanente (PFD) de $1 000. Los beneficiarios con estatus "Elegible-No Pagado" al 11 de marzo recibirán el dinero el día 19. Además, el plazo para solicitar el dividendo de 2026 vence el 31 de marzo.

l estado entrega el Dividendo del Fondo Permanente (PFD) de $1 000. Los beneficiarios con estatus "Elegible-No Pagado" al 11 de marzo recibirán el dinero el día 19. Además, el plazo para solicitar el dividendo de 2026 vence el 31 de marzo. Nueva York: c ontinúa el envío de cheques del programa STAR destinados a propietarios de viviendas, junto con créditos adicionales diseñados para compensar el incremento en los gastos básicos.

ontinúa el envío de cheques del programa STAR destinados a propietarios de viviendas, junto con créditos adicionales diseñados para compensar el incremento en los gastos básicos. Colorado: las autoridades procesan reembolsos específicos para adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad y residentes de bajos ingresos que cumplieron los requisitos de permanencia durante 2025.

las autoridades procesan reembolsos específicos para adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad y residentes de bajos ingresos que cumplieron los requisitos de permanencia durante 2025. Pagos Federales (EITC/ACTC): millones de ciudadanos en todo el país recibirán sus reembolsos tributarios pendientes a partir de la primera semana de marzo.

Requisitos

El cumplimiento de los requisitos de residencia y la fecha de presentación de la declaración de impuestos determinan la velocidad con la que los beneficiarios reciben estos fondos.

Las autoridades recomiendan utilizar los portales oficiales de cada estado y las herramientas de rastreo del IRS para verificar el estatus de los pagos.

Mantener la información bancaria actualizada es un paso importante para evitar retrasos en la recepción de estos depósitos directos, que representan un alivio financiero directo para los sectores más vulnerables de la población estadounidense.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube