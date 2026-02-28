¿Sin Seguro Social en Nueva Jersey? Guía 2026 para sacar tu licencia de conducir estándar

Suscríbete a nuestros canales

Nueva Jersey se consolida como uno de los estados más inclusivos para los conductores, permitiendo que miles de personas se integren a la economía local de forma segura.

Este febrero de 2026, se cumplen cinco años desde la implementación de la ley que permite a migrantes indocumentados obtener una licencia de conducir legal sin necesidad de un número de Seguro Social.

Bajo la normativa A4743/S3229, los interesados pueden tramitar la denominada "Licencia de Conducir Estándar", un documento válido para operar vehículos en todo el territorio estatal y que sirve como identificación oficial local.

El Sistema de Puntos: ¿Qué documentos necesitas?

Para obtener esta licencia, la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) utiliza un sistema de verificación donde se deben sumar al menos 6 puntos de identificación.

Documentos Primarios (4 puntos): Pasaporte extranjero vigente, tarjeta de residencia (si aplica), o formulario I-94.

Documentos Secundarios (3 puntos o menos): Identificaciones con foto de agencias federales, licencias vencidas de NJ o identificaciones militares.

Requisitos Adicionales: Comprobante de domicilio actual en Nueva Jersey. Declaración jurada: Un documento firmado donde se establece que el solicitante no es elegible para un SSN o ITIN. Traducciones certificadas al inglés de cualquier documento que esté originalmente en español.



El proceso: exámenes y citas

El trámite se realiza exclusivamente mediante cita previa en línea a través del portal oficial de la MVC. Al registrarse, el usuario debe seleccionar la opción “Comprar permiso para examen de automóvil (Clase D)”.

Examen Visual: Una prueba básica para asegurar la aptitud física del conductor. Examen Teórico (en español): Consta de 50 preguntas sobre las leyes de tránsito. Se requiere un 80% de aciertos (40 preguntas correctas) para aprobar. Permiso de Aprendiz: Tras aprobar la teoría, se entrega un permiso de $10 USD. Con este, el solicitante debe practicar bajo la supervisión de un adulto con licencia vigente y al menos tres años de experiencia. Examen Práctico: El paso final donde un oficial de la MVC evalúa las habilidades de manejo en tiempo real.

Facilidades para hispanohablantes

Nueva Jersey ofrece amplias ventajas para que el idioma no sea una barrera. El examen de conocimientos está disponible totalmente en español.

Además, si el solicitante tiene dificultades de lectura, la MVC proporciona auriculares para realizar un examen oral o permite solicitar un intérprete oficial.

Importante: El examen incluye preguntas sobre señalización vial y protocolos de seguridad que son fundamentales para reducir accidentes en las carreteras del "Estado Jardín".

