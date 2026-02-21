Nuevas reglas para licencias CDL 2026: exámenes en inglés, cierres de empresas 'camaleón' y controles estrictos

Suscríbete a nuestros canales

La industria del transporte en Estados Unidos (EEUU) atraviesa una transformación radical bajo la actual administración, el Departamento de Transporte (DOT) ha consolidado una política de "tolerancia cero" que busca elevar los estándares de seguridad vial.

La medida más impactante para la comunidad hispana es la confirmación de que todos los exámenes para la Licencia de Conducir Comercial (CDL) deben realizarse exclusivamente en inglés.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, reafirmó este viernes que el dominio del idioma no es opcional, sino un requisito federal de seguridad.

El objetivo es garantizar que cada conductor de camión o autobús pueda leer señales de tránsito críticas y comunicarse sin barreras con los agentes de la ley durante inspecciones.

Florida y California: el fin de los exámenes multi-idioma

Históricamente, estados como California ofrecían el examen en hasta 20 idiomas distintos. Sin embargo, bajo las nuevas directrices, esta flexibilidad ha terminado.

Florida ya ha sido el pionero en implementar la administración de pruebas estrictamente en inglés, y se espera que el resto de los estados sigan el mismo camino de forma inmediata para evitar sanciones federales.

Limpieza en el sector: cierre masivo de escuelas y empresas

La ofensiva no solo apunta a los conductores, sino a las estructuras que permiten irregularidades:

Escuelas bajo la lupa: el DOT ordenó recientemente el cierre de 557 autoescuelas por incumplir estándares básicos.

Esto es parte de un esfuerzo mayor que busca descertificar hasta 7.500 centros de formación en todo el país.

Empresas "camaleón": se ha detectado que empresas fraudulentas se registran bajo múltiples nombres para evadir multas o cierres tras accidentes.

Ahora, el sistema de registro será mucho más estricto para evitar que una empresa clausurada reabra al día siguiente con un nuevo nombre.

Inspecciones aleatorias: la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ha intensificado los controles en carretera.

En un operativo reciente de 8.215 inspecciones, casi 500 conductores fueron descalificados específicamente por no demostrar conocimientos suficientes de inglés.

El origen de la restricción: la seguridad vial

Esta "campaña agresiva" responde a una serie de accidentes mortales recientes. Entre ellos, un choque en Florida provocado por un giro ilegal de un conductor no autorizado y un trágico incidente en Indiana que cobró la vida de cuatro miembros de una comunidad Amish.

Según Duffy, muchos de estos incidentes involucraron a conductores que no cumplían con los requisitos de lenguaje o estatus legal, o que asistieron a escuelas de manejo fraudulentas.

¿Cómo afecta esto a los conductores hispanos?

Si usted es un conductor comercial o aspira a serlo, tome en cuenta los siguientes puntos para proteger su sustento y estatus legal:

Nivel de inglés requerido: no se exige un inglés académico, pero sí la capacidad funcional para entender órdenes policiales, leer advertencias de materiales peligrosos (Hazmat) y completar registros electrónicos de conducción (ELD). Verifique su escuela: antes de pagar por un curso de CDL, asegúrese de que la institución no esté en la lista de centros bajo investigación o descertificados por el DOT. Consecuencias de la infracción: si durante una inspección de rutina un oficial determina que usted no puede comunicarse eficazmente en inglés, su vehículo puede ser retirado de servicio inmediatamente ("Out of Service"), lo que genera multas costosas y manchas en su historial de conducción comercial. Estatus migratorio: el DOT ha enfatizado que cruzará información para asegurar que los titulares de licencias comerciales cumplan con todos los requisitos legales de presencia en el país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube