Reuters: Delcy Rodríguez reduce presencia de personal cubano en instituciones de Venezuela

Informes recientes de Reuters, anunciaron que asesores de seguridad, agentes de inteligencia y personal médico cubanos, comenzaron a abandonar Venezuela en las últimas semanas.

De acuerdo con la agencia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dio pasos para marcar distancia con el modelo de protección de sus predecesores, sustituyendo a los escoltas extranjeros por guardaespaldas venezolanos.

Cambios en la inteligencia y el mando militar

Fuentes de inteligencia confirmaron que varios asesores cubanos que ocupaban cargos clave dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fueron destituidos o abandonaron sus puestos voluntariamente. .

La relación sufrió un golpe irreversible el pasado 3 de enero durante la operación militar estadounidense que resultó en la detención de Nicolás Maduro. En dicho enfrentamiento, al menos 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida en su labor de protegerlo.

EEUU toma cartas en el asunto

Como parte de la estrategia de Washington, se bloqueó el envío de petróleo venezolano hacia la isla.

Esta medida comenzó a asfixiar económicamente a Cuba, forzando a sus líderes a considerar un posible acuerdo con la Casa Blanca. Mientras tanto, el personal médico y civil que formaba parte de las misiones de intercambio también fue captado abordando vuelos de regreso a Cuba, dejando vacantes en sectores sociales que antes controlaban.

Presencia residual y futuro incierto

A pesar de la retirada visible, no todos los cubanos salieron del país. Informes de inteligencia estadounidense sugieren que agentes encubiertos permanecen en Venezuela para monitorear la evolución del clima político.

Asimismo, algunos asesores militares y profesores en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) continúan en sus labores. A su vez, el gobierno de Rodríguez y el de Cuba mantienen públicamente que su relación sigue en pie.

