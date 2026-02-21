Detalles

Banco de Venezuela habilita opción sencilla para pagar impuestos del Seniat: paso a paso

El Banco de Venezuela simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por Jessica Molero
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 08:00 am

El Banco de Venezuela activó una alternativa digital para que los clientes cancelen sus impuestos ante el Seniat de manera rápida y segura. 

A través de sus plataformas BDVenlínea Personas y BDVApp, los contribuyentes pueden cumplir con obligaciones como el ISLR sin acudir a una agencia bancaria.

Esta opción permite realizar el pago en pocos pasos, con confirmación inmediata y descarga del comprobante al finalizar la operación.

Cómo pagar por BDVenlínea

Si prefieres usar la banca en línea desde tu computadora, sigue esta ruta:

  • Ingresa con tu usuario y contraseña.

  • Dirígete a Pagos > Pago de servicios.

  • Selecciona Seniat o Contribuciones/Impuestos.

  • Escoge el tipo de impuesto e introduce el número de referencia si lo solicita el sistema.

  • Verifica el monto, elige la cuenta y confirma la transacción.

El sistema debita el dinero de forma inmediata tras la validación.

Pago desde BDVApp

También puedes cancelar tus tributos desde el teléfono móvil:

  1. Inicia sesión en la aplicación.

  2. Accede a Servicios > Pago de servicios.

  3. Pulsa en Contribuciones/Impuestos y luego Seniat.

  4. Sigue las instrucciones hasta completar el pago.

La aplicación guía paso a paso y permite descargar el comprobante digital.

Recomendaciones importantes

Antes de iniciar el proceso, toma en cuenta lo siguiente:

  • Asegúrate de tener saldo suficiente en tu cuenta.

  • Guarda el comprobante como respaldo.

