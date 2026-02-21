Banco de Venezuela habilita opción sencilla para pagar impuestos del Seniat: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela activó una alternativa digital para que los clientes cancelen sus impuestos ante el Seniat de manera rápida y segura.

A través de sus plataformas BDVenlínea Personas y BDVApp, los contribuyentes pueden cumplir con obligaciones como el ISLR sin acudir a una agencia bancaria.

Esta opción permite realizar el pago en pocos pasos, con confirmación inmediata y descarga del comprobante al finalizar la operación.

Cómo pagar por BDVenlínea

Si prefieres usar la banca en línea desde tu computadora, sigue esta ruta:

Ingresa con tu usuario y contraseña.

Dirígete a Pagos > Pago de servicios .

Selecciona Seniat o Contribuciones/Impuestos .

Escoge el tipo de impuesto e introduce el número de referencia si lo solicita el sistema.

Verifica el monto, elige la cuenta y confirma la transacción.

El sistema debita el dinero de forma inmediata tras la validación.

Pago desde BDVApp

También puedes cancelar tus tributos desde el teléfono móvil:

Inicia sesión en la aplicación. Accede a Servicios > Pago de servicios. Pulsa en Contribuciones/Impuestos y luego Seniat. Sigue las instrucciones hasta completar el pago.

La aplicación guía paso a paso y permite descargar el comprobante digital.

Recomendaciones importantes

Antes de iniciar el proceso, toma en cuenta lo siguiente:

Asegúrate de tener saldo suficiente en tu cuenta.

Guarda el comprobante como respaldo.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube