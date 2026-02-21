Banco de Venezuela habilita opción sencilla para pagar impuestos del Seniat: paso a paso

El Banco de Venezuela activó una alternativa digital para que los clientes cancelen sus impuestos ante el Seniat de manera rápida y segura.
A través de sus plataformas BDVenlínea Personas y BDVApp, los contribuyentes pueden cumplir con obligaciones como el ISLR sin acudir a una agencia bancaria.
Esta opción permite realizar el pago en pocos pasos, con confirmación inmediata y descarga del comprobante al finalizar la operación.
Cómo pagar por BDVenlínea
Si prefieres usar la banca en línea desde tu computadora, sigue esta ruta:
-
Ingresa con tu usuario y contraseña.
-
Dirígete a Pagos > Pago de servicios.
-
Selecciona Seniat o Contribuciones/Impuestos.
-
Escoge el tipo de impuesto e introduce el número de referencia si lo solicita el sistema.
-
Verifica el monto, elige la cuenta y confirma la transacción.
El sistema debita el dinero de forma inmediata tras la validación.
Pago desde BDVApp
También puedes cancelar tus tributos desde el teléfono móvil:
-
Inicia sesión en la aplicación.
-
Accede a Servicios > Pago de servicios.
-
Pulsa en Contribuciones/Impuestos y luego Seniat.
-
Sigue las instrucciones hasta completar el pago.
La aplicación guía paso a paso y permite descargar el comprobante digital.
Recomendaciones importantes
Antes de iniciar el proceso, toma en cuenta lo siguiente:
-
Asegúrate de tener saldo suficiente en tu cuenta.
-
Guarda el comprobante como respaldo.
