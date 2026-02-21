¿Sin señal para enviar mensajes en el Metro de Caracas? Movilnet lanza esta opción gratuita

Suscríbete a nuestros canales

La compañía de telecomunicaciones estatal Movilnet activa nueva conexión para quienes viajen en Sistema Metro de Caracas y no se queden sin señal durante su traslado.

A través de sus canales oficiales, Movilnet explica cómo funcion T-Conecta, la que llaman la "nueva zona de alta velocidad" en el subterráneo capitalino.

Movilnet T-Conecta

De acuerdo con la información detallada por Movilnet, "ya no tienes que esperar a salir a la superficie para enviar ese mensaje importante o hacer el pago móvil del día".

Asimismo, resalta que se pueden conectar "en segundos" para hacer lo que requieran con esta red gratuita y ya están activos en varias estaciones del Metro de Caracas.

¿Cómo conectarse a la red e Movilnet en el Metro de Caracas?

En este sentido, indica que debe seguir los pasos a continuación:

Encender el Wi-Fi de su dispositivo

Autenticarse (Regístrate en el portal de Movilnet una sola vez)

Navegar y disfrutar de "una conexión estable y segura mientras esperas el tren"

¿Dónde están ubicadas las zonas de conexión?

Al respecto, señala la publicación que por los momentos estas zonas de conexión están ubicadas en las siguientes estaciones del Metro de Caracas:

Colegio de Ingenieros

Maternidad

Zona Rental

Adicionalmente, resalta que con esta conexión puede realizar "transacciones bancarias al instante, enviar mensajería crítica sin demoras y acceder a contenido digital en tiempo real".

