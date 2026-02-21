Gira

Nelson Velásquez sacudirá a Venezuela con su gira 2026: estas son las ciudades que recorrerá

Por Yasmely Saltos
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 11:08 pm

Prepara el pañuelo y la garganta, porque Nelson Velásquez ha confirmado oficialmente su gira nacional "Directo al Corazón" 2026.

El intérprete que marcó una época con Los Inquietos y consolidó su éxito como solista, regresa para ofrecer un espectáculo bajo un concepto de Gala VIP Premium que promete ser inolvidable.

Gira "Directo al Corazón"

El artista colombiano ha seleccionado 8 de las ciudades más vallenateras de Venezuela para reencontrarse con su fanaticada de oriente a occidente:

  •  Caracas y Valencia.

  •  Maracaibo, Barquisimeto y Coro.

  •  Lechería y Maturín.

  • Isla de Margarita.

 Una "Experiencia Visión 180º

Lo que diferencia a esta gira de presentaciones anteriores es la puesta en escena inmersiva. La producción ha diseñado el show para que sea una "Experiencia Visión 180º", lo que significa que:

  • El escenario y la logística están pensados para que el público no pierda detalle desde cualquier ángulo de la locación.

  • El formato será VIP Premium, priorizando el confort y la exclusividad para los asistentes.

  • Duración: Más de 2 horas de show ininterrumpido con todos sus éxitos imparables.

 

¿Qué esperar del repertorio?

Nelson Velásquez es garantía de sentimiento. En esta gira no faltarán clásicos que se han convertido en himnos en Venezuela:

  1. Recuérdame

  2. Nunca niegues que te amo

  3. Entrégame tu amor

  4. Quiero saber de ti

  5. Casualidad

 

