Diosdado Cabello informa la suspensión de su programa Con el Mazo Dando este miércoles 18 de febrero

Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó este miércoles la suspensión de su programa semanal Con el Mazo Dando.

A través de sus canales oficiales, el ministro Cabello explicó los motivos por los que este miércoles 18 de febrero no se llevará acabo la producción semanal habitual.

Con el Mazo Dando

Por medio de un mensaje de voz difundido en su canal de la plataforma Telegram, el ministro Cabello informó de la suspensión del programa el día de hoy.

De acuerdo con Cabello "como les anuncié la semana pasada, no haremos el programa Con el Mazo Dando porque es miércoles de ceniza".

Asimismo, resaltó que "tradicionalmente ese día es libre para nuestros trabajadores", motivo por el que la próxima producción y transmisión del programa será para el miércoles 25 de febrero.

