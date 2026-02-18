Maltrato animal en el Zulia: se entrega el joven que lanzó a un gato al Lago de Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

El caso de maltrato animal en el Zulia desató una ola de rechazo en redes sociales y reavivó el debate sobre la protección de la fauna doméstica en Venezuela.

La difusión del video provocó presión pública inmediata, lo que llevó al implicado a presentarse ante las autoridades policiales del estado, según información de Noticia al Día.

El ciudadano Alonso Javier Raga Perozo, de 25 años, acudió por voluntad propia a una estación del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpbez), ubicada en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda.

Según el parte oficial, el joven decidió ponerse a derecho tras la viralización del material audiovisual. Durante su declaración, el implicado aseguró que la grabación data de 2016, cuando aún era adolescente.

El hecho ocurrió en el paseo Boulevard Padilla, en el casco histórico de Los Puertos de Altagracia. Años después, el video apareció en TikTok y se propagó rápidamente, generando indignación tanto en el Zulia como en otras regiones del país.

Tras su presentación ante el Cpbez, las autoridades dictaron arresto preventivo y remitieron el caso a la Fiscalía 55 del Ministerio Público, con competencia en Fauna Doméstica y sede en Cabimas.

Organizaciones defensoras y usuarios en redes exigieron justicia y mayor vigilancia ante este tipo de conductas.

