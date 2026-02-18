Aplastada por un compactador de basura: detalles sobre la muerte de madre de cuatro hijos

Suscríbete a nuestros canales

La investigación por la muerte de Michelle Montgomery, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el cuarto de basura en un edificio NYCHA en Brooklyn tras haber salido de fiesta con unos amigos, dio un nuevo giro.

Originalmente la Policía de Nueva York pensó que la mujer, madre de 39 años de edad, había sido víctima de un homicidio, cuando fue encontrada, el domingo 1 de febrero, en The Borinquen Public Houses. Sin embargo, las averiguaciones permitieron determinar que, al parecer, Montgomery sufrió un terrible accidente al caer y ser triturada en el compactador de basura.

Cayó accidentalmente en compactador de basura

“Nuestra teoría actual es que pudo haber dejado caer un objeto en el conducto de basura, haber intentado recuperarlo y caído de cabeza”, declaró Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía (NYPD), publicó The New York Times.

La oficina del médico forense de la ciudad (OCME) investiga la causa del deceso. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzantes, cortes y fracturas.

La autopsia preliminar determinó que su muerte fue accidental y que estaba viva cuando entró en el compactador. Se reveló que la mujer no presentaba heridas defensivas; en cambio, sus lesiones eran compatibles con haber sido aplastada por el compactador, indicó el informe forense.

Había salido con unos amigos

Las autoridades afirmaron que Montgomery salió a beber con unos amigos a un restaurante mexicano, antes de las 9:30 de la noche del sábado 31 de enero. Horas después, fue vista en video cuando entraba sola al edificio donde murió, destacó ABC News.

Testigos dijeron que escucharon gritos provenientes del interior del conducto de basura del edificio, en el 2do piso y el compactador de basura, informó la policía.

A la mañana siguiente los trabajadores que limpiaban la sala encontraron los restos de la víctima.

Montgomery tenía dos hijos varones, uno de 19 años y un bebé 10 meses, además de dos hijas de 12 y 11 años, con quienes vivía en las viviendas de Gowanus Houses.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube