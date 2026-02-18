Tormenta en California: conoce la cifra de desaparecidos y reporte de avalanchas

Suscríbete a nuestros canales

California enfrenta esta mañana una de las situaciones meteorológicas más críticas de la temporada.

Una poderosa tormenta invernal, descrita por los meteorólogos como un sistema de "frío extremo", está azotando el estado con nevadas históricas y vientos con fuerza de huracán, provocando avalanchas masivas y el colapso de las principales carreteras en la Sierra Nevada.

Emergencia en Castle Peak: Personas desaparecidas y rescates heroicos tras la tormenta en California

La tragedia golpeó con fuerza en la zona de Castle Peak, cerca de Truckee, al norte del Lago Tahoe.

Las autoridades del condado de Nevada confirmaron que una avalancha masiva alcanzó ayer a un grupo de 16 esquiadores (4 guías y 12 clientes), reporta ABC 10.

Hasta la mañana de este miércoles, el reporte oficial indica:

Seis personas rescatadas con vida: Los equipos de emergencia localizaron a seis esquiadores que lograron resguardarse en refugios improvisados y se comunicaron mediante radiobalizas.

Los equipos de emergencia localizaron a seis esquiadores que lograron resguardarse en refugios improvisados y se comunicaron mediante radiobalizas. Diez personas desaparecidas: Las labores de búsqueda continúan bajo condiciones extremas de baja visibilidad y un riesgo persistente de nuevos deslizamientos.

Las labores de búsqueda continúan bajo condiciones extremas de baja visibilidad y un riesgo persistente de nuevos deslizamientos. Víctimas fatales: Aunque aún no se ha confirmado una cifra oficial de fallecidos por este evento específico, el Centro Nacional de Avalanchas advierte que el nivel de peligro está en su punto máximo.

En lo que va de 2026, el país ha registrado al menos 6 muertes relacionadas con avalanchas, y las autoridades temen que esta cifra pueda aumentar drásticamente si no se localiza pronto a los desaparecidos.

Aunque aún no se ha confirmado una cifra oficial de fallecidos por este evento específico, el Centro Nacional de Avalanchas advierte que el nivel de peligro está en su punto máximo. En lo que va de 2026, el país ha registrado al menos 6 muertes relacionadas con avalanchas, y las autoridades temen que esta cifra pueda aumentar drásticamente si no se localiza pronto a los desaparecidos. Caos vial: cierres totales en autopistas clave por la tormenta invernal en California.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) ha impuesto restricciones severas. La acumulación de nieve, que en algunas áreas de la Sierra Nevada podría llegar a los 2.4 metros (8 pies) este miércoles, ha llevado a los siguientes cierres:

Interestatal 80 (I-80): Cerrada desde Colfax hasta la frontera estatal con Nevada debido a la visibilidad casi nula y a varios accidentes ("spinouts").

Cerrada desde Colfax hasta la frontera estatal con Nevada debido a la visibilidad casi nula y a varios accidentes ("spinouts"). Ruta 50: Bloqueada entre Placerville y Meyers por condiciones de hielo extremo.

Bloqueada entre Placerville y Meyers por condiciones de hielo extremo. US-101: Afectada en el sur (Santa Barbara) por la caída de árboles y escombros a causa de los vientos.

Estaciones de esquí de California paralizadas ante el paso de la tormenta invernal

La mayoría de los centros recreativos en el área de Tahoe, reporta CBS News, incluyendo Boreal Mountain y Tahoe Donner, han suspendido o limitado sus operaciones.

Las patrullas de esquí de estas estaciones han redirigido sus esfuerzos para enfocarse exclusivamente en las misiones de búsqueda y rescate en el "backcountry".

Pronóstico y recomendaciones en California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene la alerta de tormenta invernal hasta esta noche.

Se prevé que las temperaturas sigan bajando, convirtiendo el aguanieve en hielo sólido, lo que hará que las carreteras sean intransitables. Las autoridades instan a la población a evitar cualquier viaje a las zonas montañosas y a quedarse en casa mientras el núcleo de la tormenta atraviesa el estado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube