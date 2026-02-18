Incautan explosivos y un arma falsa a integrantes de peligrosa banda: dos venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos resultaron detenidos por su presunta vinculación con una peligrosa banda criminal, dedicada a la extorsión en comercios.

De acuerdo con el reporte de su captura, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron en horas de la noche de este lunes a los sindicados, quienes mantenían azotados a comerciantes del distrito de San Martín de Porres, en la ciudad de Lima.

Identifican a los dos venezolanos implicados en crímenes extorsivos

Se pudo conocer que los venezolanos estarían señalados como presuntos integrantes de la sanguinaria banda “Los bebés del chino”, a la cual se le atribuyen diversos crímenes extorsivos.

Tras su captura, las autoridades identificaron a los dos hombres por los alias de “Pulpin” y “Raspadilla”, además, afirmaron que ambos son de nacionalidad venezolana.

Los detenidos serán procesados por los presuntos delitos de extorsión, tenencia de material explosivo y pertenencia a una banda criminal, reseñó RPP.

Se les atribuyen diversos hechos violentos

La organización criminal estaría detrás de diversos hechos violentos vinculados con el cobro de cupos extorsivos y manipulación de materiales peligrosos.

A los dos implicados se les incautaron diversas evidencias como una moto, municiones, dos celulares, explosivos y una réplica de arma de fuego.

Ambos detenidos, cuya identidad se mantienen en reserva mientras avanzan las investigaciones, fueron puestos a disposición de una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú con conocimiento del Ministerio Público.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube