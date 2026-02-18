Horóscopo del 18 de febrero: Es el momento ideal para avanzar con fuerzas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Después del paso de Saturno por tu signo, debes confiar en el renacimiento que te espera. Recuerda que has transformado tus sacrificios en la luz que guiará tus próximos y más gloriosos años. Este periodo de restricciones no fue un castigo, sino la forja necesaria para templar tu espíritu y dotarte de una resiliencia inquebrantable. Aguanta y aprende para solventar la situación.

TAURO: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo superior. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás en optimo nivel con más paz en tu alma.

GÉMINIS: Después de tanto tiempo, vuelves a experimentar una recaída emocional. Estas emociones alteradas son el resultado de una cuadratura negativa con la Luna. Es momento de recuperar la calma. No puedes permitir que cualquier proceso del pasado te desestabilice, aferrarte a ello no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos para fortalecer tu interior y estabilizar tus sentimientos. También es fundamental trabajar el desapego.

CÁNCER: Excelentes energías de Venus en trígono positivo. Aprovecha esta apertura emocional para expresar tus sentimientos con esa elocuencia que te caracteriza, rompiendo cualquier barrera del pasado. La confianza que proyectas será el imán que atraiga a la persona indicada a tu vida. No analices tanto el destino, simplemente disfruta el presente y permite que el amor sea el lenguaje que guíe tus pasos.

LEO: Debes estar claro y definido en lo que quieres en la vida. Se tienen que tener metas bien establecidas. No te puedes equivocar y estás siendo observado por la oposición de Marte que te llevará al extremo para no cometer ningún error. Si lo haces bien, el Universo te va a premiar con excelentes beneficios, pero si lo haces mal, te van a abandonar y estarás a la deriva. Tu siempre eliges.

VIRGO: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

LIBRA: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

ESCORPIO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

SAGITARIO: Se activó un sextil positivo con el planeta Marte. Confía plenamente en tu instinto, esa brújula interna que nunca te falla cuando actúas con honestidad y firmeza. Tu capacidad para transformar los desafíos en triunfos está en su punto más alto, así que no te detengas ahora que el éxito comienza a materializarse. Recuerda que el Universo favorece a los valientes y tu fuerza de voluntad es la llave que abrirá las puertas.

CAPRICORNIO: Disfrutas de un sextil positivo con la Luna. Tu capacidad para visualizar el futuro es hoy tu mayor activo. No temas romper con viejos esquemas para dar paso a lo nuevo. Al mantener una actitud de agradecimiento, atraes con mayor fuerza la prosperidad y las sintonías positivas que necesitas para brillar. Confía en cada paso que das en armonía con tu esencia te acerca a una realidad mucho más libre, creativa y llena de propósito.

ACUARIO: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico, dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o sea negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

PISCIS: La mágica y enigmática Luna, está pasando por tu signo astrológico y recuerda que ella es tu planeta regente. Te sientes muy bien de ánimo y con ganas de seguir avanzando con el amor de la familia, para que todo siga en equilibrio y tu vida este más calmada con fuerza para seguir produciendo grandes beneficios económicos. Si tu estas en equilibrio con tu ser interno, estas mejor con el dinero. Están siempre unidos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

