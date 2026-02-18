Belleza

Ni plancha ni secador: entérate de cuál es la mascarilla que alisa el cabello fácil y rápido

El encrespamiento del cabello es uno de los problemas más frecuentes cuando la cutícula está irritada

Por Kristy Vásquez
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 10:20 pm
El encrespamiento del cabello es uno de los problemas más frecuentes cuando la cutícula está irritada y debilitada, ya que, los folículos pilosos no funcionan correctamente, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos causan problemas graves desde la raíz hasta las puntas.

Asimismo, los cambios de clima causan porosidad en el cabello, por ende, las puntas tienden a abrirse y generar frizz, según la información reseñada por Garnier.

Sin embargo, existe una amplia gama de productos comerciales para alisar el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de linaza, un ingrediente rico en vitaminas que nutre desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, para evitar la resequedad en el cabello se sugiere que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo de minimizar la aplicación de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Martes 17 de Febrero - 2026
