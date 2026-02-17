Gastronomía

Tarta de yogur sin horno: el auge de la repostería que no requiere calor

El secreto de una buena mesa a menudo reside en la sencillez                     

Por Mónica Silva Cárdenas
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 10:00 am
Tarta de yogur sin horno: el auge de la repostería que no requiere calor
Foto: Freepik

En la actualidad, el ritmo de vida acelerado ha transformado la manera en que nos relacionamos con la cocina, buscando un equilibrio entre el placer de un buen postre y la eficiencia en su preparación.

 

La tendencia de las recetas "sin horno" ha ganado un terreno considerable en los hogares, convirtiéndose en el recurso favorito para quienes desean agasajar a sus invitados sin complicaciones técnicas.

 

Este fenómeno no solo responde a una necesidad de ahorro de tiempo y energía, sino también a la búsqueda de texturas frescas y ligeras que solo la refrigeración puede otorgar.

Tarta de yogur griego ultra cremosa

El secreto de una buena mesa a menudo reside en la sencillez. Para aquellos que buscan un cierre perfecto para sus comidas, la tarta de yogur surge como la opción ideal por su versatilidad y suavidad.

 

Esta preparación destaca por su base de galletas clásica y un relleno que combina la densidad del yogur griego con la ligereza de la nata.

 

Ingredientes

Galleta:

150 gramos de tus galletas preferidas

80 gramos de mantequilla

 

Tarta

½ kilo de yogur griego

250 mililitros de nata para batir

100 gramos de azúcar

100 mililitros de leche

1 sobre de cuajada en polvo para dar consistencia

Foto: Freepik

Preparación

- Pulveriza las galletas hasta que parezcan arena fina.

- Mézclalas con la mantequilla a temperatura ambiente hasta formar una pasta.

- Cubre el fondo de un molde desmontable con esta mezcla, presionando bien, y déjalo enfriar en la nevera.

- En una olla pequeña, calienta la leche con el azúcar a fuego lento hasta que no queden granos visibles.

- Incorpora la nata y el yogur griego, removiendo constantemente durante unos cinco minutos para lograr una mezcla sedosa.

- Agrega el sobre de cuajada, asegurándote de que se disuelva por completo sin dejar grumos, y retira del fuego.

- Vierte el líquido sobre la base de galleta y lleva el molde al refrigerador por un periodo mínimo de cuatro horas.

- Una vez firme, puedes decorar la superficie con mermelada de frutos rojos o trozos de fruta fresca para aportar un toque ácido y colorido antes de servir.

 

¡Buen provecho!

 

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Martes 17 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América