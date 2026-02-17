Tarta de yogur sin horno: el auge de la repostería que no requiere calor

En la actualidad, el ritmo de vida acelerado ha transformado la manera en que nos relacionamos con la cocina, buscando un equilibrio entre el placer de un buen postre y la eficiencia en su preparación.
La tendencia de las recetas "sin horno" ha ganado un terreno considerable en los hogares, convirtiéndose en el recurso favorito para quienes desean agasajar a sus invitados sin complicaciones técnicas.
Este fenómeno no solo responde a una necesidad de ahorro de tiempo y energía, sino también a la búsqueda de texturas frescas y ligeras que solo la refrigeración puede otorgar.
Tarta de yogur griego ultra cremosa
El secreto de una buena mesa a menudo reside en la sencillez. Para aquellos que buscan un cierre perfecto para sus comidas, la tarta de yogur surge como la opción ideal por su versatilidad y suavidad.
Esta preparación destaca por su base de galletas clásica y un relleno que combina la densidad del yogur griego con la ligereza de la nata.
Ingredientes
Galleta:
150 gramos de tus galletas preferidas
80 gramos de mantequilla
Tarta
½ kilo de yogur griego
250 mililitros de nata para batir
100 gramos de azúcar
100 mililitros de leche
1 sobre de cuajada en polvo para dar consistencia
Preparación
- Pulveriza las galletas hasta que parezcan arena fina.
- Mézclalas con la mantequilla a temperatura ambiente hasta formar una pasta.
- Cubre el fondo de un molde desmontable con esta mezcla, presionando bien, y déjalo enfriar en la nevera.
- En una olla pequeña, calienta la leche con el azúcar a fuego lento hasta que no queden granos visibles.
- Incorpora la nata y el yogur griego, removiendo constantemente durante unos cinco minutos para lograr una mezcla sedosa.
- Agrega el sobre de cuajada, asegurándote de que se disuelva por completo sin dejar grumos, y retira del fuego.
- Vierte el líquido sobre la base de galleta y lleva el molde al refrigerador por un periodo mínimo de cuatro horas.
- Una vez firme, puedes decorar la superficie con mermelada de frutos rojos o trozos de fruta fresca para aportar un toque ácido y colorido antes de servir.
¡Buen provecho!
