Torta de piña sabrosa y económica: así puedes prepararla en casa con ingredientes que siempre tienes en la despensa

La piña contribuye a regular la presión arterial, bajar de peso y prevenir el desarrollo de cáncer, según la información divulgada por Tua saúde.

Cabe destacar, que la piña es una fruta tropical con alto contenido de agua, fibra, azucares naturales, potasio, magnesio y yodo, todos aportan múltiples beneficios para el organismo, principalmente fortalece el sistema inmunológico.

Por ende, existe un abanico de opciones de postres a base de piña, pero la torta de la referida fruta es una de las más consumidas en el mundo, gracias al sabor dulce, pero tropical que contiene. Además, es una receta fácil y rápida de preparar.

Guía para preparar una saludable torta de piña

Ingredientes

500 de harina de avena.

10 rodajas de piña.

3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

5 huevos.

100 ml de leche de almendras.

250 g de margarina sin sal.

Preparación

En un recipiente una la harina, huevos, leche y miel. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la margarina sin sal, piña y polvo de hornear a la mezcla. Bate durante cinco minutos. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF. Retira la torta del horno y déjala enfriar durante 10 minutos. Desmolda la torta. Decora la torta con el diseño de tu preferencia. Sirve y consume la torta de piña.

En conclusión, la torta de piña es un postre ideal para fiestas grandes, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

