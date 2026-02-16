Gana masa muscular de manera natural: bebe estos jugos

Suscríbete a nuestros canales

¿Es posible ganar masa muscular sin hacer ejercicios? La respuesta es no, “al menos, no de la manera en que te lo han vendido en algunos anuncios de fórmulas mágicas”, según refiere la Inteligencia Artificial.

El fortalecimiento muscular ayuda a desarrollar huesos fuertes, controlar su peso, mejorar la calidad de vida, tratar las afecciones crónicas y agudizar las habilidades intelectuales, comparten los expertos de la Clínica Mayo.

¿Cómo aumentar la masa muscular?

Esto puede resultar bastante complejo ya que requiere de implementar estrategias que van más allá de una rutina de ejercicios, el descanso y la alimentación.

El entrenamiento regular, “según señalan los expertos, es uno de los factores más importantes, porque se requiere de ciertos estímulos para que las fibras musculares incrementen su tamaño”.

De igual manera el descanso es esencial, por lo que respetar las pausas entre sesiones, alternar grupos musculares y garantizar un sueño nocturno adecuado es indispensable para que los músculos puedan regenerarse, y aumentar su resistencia y volumen.

Finalmente, la ganancia de masa muscular demanda un aporte elevado de proteínas, ya que es este macronutriente el que provee los aminoácidos que necesita el cuerpo para reparar y aumentar el diámetro de las fibras musculares.

Un plus

Adicional al descanso, los ejercicios y la alimentación, también conviene incorporar batidos y jugos; estos cumplen la función de estimular el crecimiento de la masa muscular y, además, aportan una serie de nutrientes, vitaminas y minerales que mejoran la salud.

1. Jugo de cambur, avena, miel y leche.

2. Jugo de fresa, yogur griego y chía.

3. Jugo de mango, almendras y leche vegetal.

Estas tres alternativas no solo te ayudaran a saciar el apetito, sino que te ayudan a ganar masa muscular de manera saludable.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube