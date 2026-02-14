Finanzas

Dólar y euro BCV del 14 al 17 de febrero: valor de las divisas para el fin de semana y Carnaval

Por Robert Lobo
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 06:00 am
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para este fin de semana de carnavales, presentando un aumento en su precio en comparación al cierre anterior. 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

La tasa cambiará el próximo miércoles 18 de febrero, cuando culmine el asueto de carnaval. Lunes y martes son feriados bancarios.

¿En cuánto estará el dólar y euro BCV el fin de semana?

La moneda estadounidense se cotizará en 393,22 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro BCV se tasará en 467,33 bolívares.

