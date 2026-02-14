¡Venezuela se lleva la Serie de las Américas! Remontada histórica y campeonato en casa

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes se ha proclamado campeón de la segunda edición de la Serie de las Américas 2026 tras protagonizar una remontada histórica en el Estadio Monumental Simón Bolívar. El representante de Venezuela, fiel al estilo aguerrido mostrado durante la temporada 2025-2026, logró revertir un marcador adverso para imponerse 10-9 ante los Caimanes de Barranquilla de Colombia.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales, cuando el conjunto colombiano castigó al abridor Emilio Vargas con cinco carreras en la misma primera entrada. Sencillos de Carlos Arroyo, Kelvin Meleán, Harold Ramírez y Gabriel Lino, sumados a un error defensivo tras un toque de Andrés Angulo, pusieron a la visita en una posición de dominio temprano.

El despertar de la ofensiva venezolana

Magallanes comenzó a descontar en el segundo capítulo con un jonrón solitario de Rougned Odor. A pesar de los esfuerzos de Colombia por mantener la distancia con remolcadas de Meleán y Angulo en el quinto tramo, la ofensiva bucanera respondió con anotaciones de Wilfredo Tovar y Hernán Pérez para mantener la fe en la remontada.

La verdadera magia ocurrió en el cierre del octavo episodio. Con una desventaja de 9-3, la toletería venezolana explotó con un rally de 7 carreras. El ataque fue liderado por el segundo vuelacercas del juego de Odor, un doble de Luis Sardiñas, una rayita de Carlos Pérez por wild pitch y un doble de Hernán Pérez que trajo dos más. Finalmente, Renato Núñez conectó el sencillo de oro para poner el definitivo 10-9 en la pizarra.

Gloria internacional

Para sellar el triunfo, Felipe Rivero se subió a la loma en el noveno inning y retiró los últimos tres outs, asegurando así el cuarto título internacional en la rica historia de los Navegantes del Magallanes. La victoria fue para Silvino Bracho, mientras que Pedro García cargó con la derrota por el bando colombiano.

Con este resultado, Venezuela debuta por todo lo alto en su primera participación en este torneo, reafirmando su jerarquía en el béisbol regional.

