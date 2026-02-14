Aumenta la demanda y los precios de inmuebles en Monagas: ¿Quiénes son los más interesados?

Suscríbete a nuestros canales

El sector inmobiliario en el estado Monagas muestra señales de una reactivación durante el primer trimestre de 2026.

Según datos de la Cámara Inmobiliaria regional, el mercado enfrenta una presión al alza impulsada por el interés de venezolanos en el exterior, a pesar de una significativa contracción en la oferta disponible.

En lo que va de año, se han registrado variaciones porcentuales de dos dígitos que marcan una tendencia de revalorización en los activos inmobiliarios de la entidad. 6

Incremento de hasta un 50% .

Alza de un 15%.

La presidenta del gremio, Mary Piña, identificó que el principal motor de la demanda no es el inversionista local, sino la diáspora, especialmente de venezolanos residentes en el extranjero que planean su retorno al país.

La necesidad de asegurar una vivienda propia ante la decisión de restablecerse en Venezuela, aprovechando que los precios actuales aún no alcanzan los niveles históricos previos a 2010.

A pesar del auge de compradores, el sector reporta una parálisis operativa alarmante debido a la escasez de inventario.

Los dueños de inmuebles han optado por retirar sus propiedades de la venta, esperando una mayor recuperación del valor real.

La cartera de opciones para las inmobiliarias ha disminuido drásticamente, lo que dificulta el cierre de operaciones a pesar de tener clientes con capital en mano.

"A pesar del alza reciente, los precios aún no alcanzan su valor real histórico tras la depreciación sufrida desde 2010". El mercado está ajustando los precios para reflejar la realidad del costo de construcción y reposición.

De acuerdo al gremio, el principal reto para este 2026 radica en el poder adquisitivo del residente local. Mientras que el venezolano en el exterior ve los precios como una oportunidad, para el ciudadano que percibe ingresos en el mercado interno, las viviendas resultan cada vez más inalcanzables sin el apoyo de créditos bancarios, los cuales siguen siendo limitados.

