Grito de Caranaval en Chacao este 13 de febrero: estas son las vías que estarán cerradas

La alcaldía de Chacao anunció este jueves el cierre de vías que se llevará a cabo en el municipio con motivo de la realización del tradicional Grito de Carnaval.

A través de sus canales oficiales, la alcaldia del municipio difundió cuáles serán las vías cerradas y el horario del cierre.

Cierre de vías en Chacao

De acuerdo con la información suministrada por la alcaldía, el cierre de vías restringirá el paso de forma parcial en la avenida Francisco de Miranda (sentido oeste).

Detalla que este cierre será de la plaza Francia de Altamira, hasta la plaza Bolívar de Chacao, la cual está ubicada en la avenida Mohedano.

Asimismo, destaca que el cierre iniciará a las 10 de la mañana del día viernes 13 de febrero y será durante la realización de la tradicional actividad.

