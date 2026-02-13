Preescolar gratis en Nueva York: conoce cómo asegurar el cupo de tu hijo

Suscríbete a nuestros canales

Desde esta semana, los representantes legales de menores en la ciudad de Nueva York pueden formalizar la inscripción para los programas de educación temprana correspondientes al periodo escolar 2026.

La convocatoria está dirigida a niños que cumplan tres años (programa 3-K) y cuatro años (Pre-K) durante 2026.

El proceso se realiza de manera digital y contempla la asignación de cupos en escuelas públicas y centros comunitarios autorizados que ofrecen servicios de formación inicial, desarrollo cognitivo y soporte social.

Plazos y requisitos de la solicitud

El periodo para consignar los datos y la documentación requerida finalizará el 27 de febrero de 2026. Según los lineamientos establecidos por las autoridades escolares, el trámite debe efectuarse a través del portal oficial de admisiones de la ciudad. Se recomienda a los padres listar varias instituciones de su preferencia para aumentar las posibilidades de asignación, considerando factores como la cercanía al domicilio y la disponibilidad de transporte escolar en los distritos seleccionados.

"El proceso temprano de inscripción es el mejor recurso para asegurar la escuela y el programa que mejor se adapten a las necesidades de los niños y de sus familias", indicaron voceros del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE).

Alcance de la formación inicial

Los programas de educación 3-K y Pre-K operan bajo un esquema de jornada completa. El currículo está diseñado para estandarizar el aprendizaje en la primera infancia y facilitar la transición hacia la escuela primaria. La administración educativa ha enfatizado que el registro temprano es una medida necesaria ante la alta demanda en sectores específicos de la ciudad, donde la capacidad de las aulas suele completarse antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Por su parte, el liderazgo del sistema escolar ha insistido en la disponibilidad de asesoría técnica para los padres que realizan el trámite por primera vez.

"Queremos que cada familia sepa que hay un lugar para su hijo en nuestro sistema. Estamos trabajando para que el acceso a la educación inicial sea lo más sencillo posible a través de nuestros centros de bienvenida a las familias", afirmó David C. Banks, Canciller de Educación de la ciudad.

