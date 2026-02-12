Secretario de Energía de EEUU: Tenemos que cambiar las reglas del juego para una victoria de los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, declaró este jueves que su país trabajará en conjunto con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez para establecer diversos negocios en pro de los intereses de Venezuela y Occidente.

“Aquí hay gente con mucha educación técnica, mucha pasión por su país, que ha estado viviendo en la pobreza extrema; ocho millones han huido al extranjero. Tenemos que cambiar las reglas del juego en Venezuela para una victoria para los venezolanos, una victoria para Estados Unidos, una victoria para nuestro hemisferio”, apuntó el funcionario en las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco.

Asimismo, Wright precisó que el objetivo está centrado en que la administración Trump y las autoridades venezolanas puedan trabajar en los negocios que existan en el país para brindar lo mejor a los intereses de Venezuela y el hemisferio occidental.

Inversión millonaria y objetivos de producción en Venezuela

Respecto a los planes de inversiones específicos que las empresas estadounidenses les hayan compartido al gobierno de Trump, el funcionario apuntó que en esa planta de procesamiento de crudo de Chevron, hay una inversión que sobrepasa los 100 millones de dólares para modernizar y aumentar su capacidad de procesamiento.

"Anteriormente, éramos un campo de Chevron. Hoy, su objetivo es duplicar la producción en este campo, en particular en los próximos 12 a 18 meses, y probablemente quintuplicarla en los próximos cinco años", precisó Wright a CNN.

En tal sentido, el estadounidense afirmó que ya hay dólares fluyendo, y que "la actividad ya está ahí". Acotó que muchas otras empresas, y compañías de servicios que quieren prestar servicios a las grandes productoras de petróleo y gas, así como personas "muy interesadas en trabajar en la red eléctrica".

