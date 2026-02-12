Conoce el plazo para enmendar declaración de impuestos: evita sanciones del IRS en esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Cometer un error en la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es más común de lo que parece.

La buena noticia es que el sistema tributario estadounidense permite corregir estas fallas, aunque el "reloj" de las multas depende estrictamente de si el error te favorece a ti o al gobierno.

¿Cuál es el plazo para enmendar una declaración de impuestos ante el IRS?

Si te das cuenta de un error poco después de enviar tu declaración, existe una "ventana de oro". Según el IRS (Tema no. 308), si presentas una declaración corregida (Formulario 1040-X) y pagas cualquier impuesto adicional adeudado antes de la fecha límite de presentación (que para 2026 es el 15 de abril), puedes evitar intereses y multas por pago tardío.

En este caso, la nueva declaración simplemente sustituye a la anterior.

Plazos para reclamar un reembolso

Si el error cometido significa que pagaste de más y buscas un reembolso, los plazos son más amplios pero definitivos. De acuerdo con fuentes oficiales como TurboTax y el propio IRS, generalmente tienes hasta:

Tres años a partir de la fecha en que presentaste la declaración original.

Dos años desde la fecha en que pagaste el impuesto. Se toma en cuenta la fecha que sea más tardía. Si dejas pasar este tiempo, el dinero queda legalmente en manos del Tesoro de Estados Unidos.

¿Qué pasa si debes dinero al IRS?

Aquí es donde la rapidez es clave. Si la enmienda revela que debes más impuestos y el 15 de abril ya pasó, el IRS aplicará intereses y multas por incumplimiento.

Sin embargo, enmendar voluntariamente lo antes posible reduce significativamente el acumulado de intereses. Fuentes como H&R Block recomiendan no esperar a una auditoría, ya que la corrección proactiva demuestra buena fe.

Errores que el IRS corrige por ti

No siempre es necesario enmendar. El IRS aclara que errores matemáticos simples o la falta de algún anexo suelen ser corregidos automáticamente por sus sistemas.

En esos casos, ellos te enviarán una notificación por correo postal explicando el ajuste, sin necesidad de que presentes el Formulario 1040-X.



