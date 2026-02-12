Más allá de la vista y el oído: neurocientíficos proponen que el ser humano posee hasta 33 sentidos distintos

Suscríbete a nuestros canales

La comprensión del cuerpo humano y su relación con el entorno ha sido, durante siglos, uno de los mayores desafíos de la ciencia. Desde la educación primaria, se ha enseñado de manera casi universal que poseemos cinco herramientas sensoriales básicas para interactuar con el mundo.

Sin embargo, este paradigma está siendo cuestionado por nuevas corrientes de pensamiento que sugieren que nuestra capacidad de percibir la realidad es mucho más compleja y profunda de lo que dictan los libros de texto tradicionales.

Recientes investigaciones en el campo de la salud mental y biológica plantean que limitar nuestra experiencia sensorial a solo cinco categorías es una simplificación excesiva.

Al analizar cómo el cerebro procesa la información que recibe del interior y exterior del organismo, los expertos han comenzado a identificar una red mucho más amplia de señales que nos permiten sobrevivir y entender nuestro contexto cotidiano.

Foto: Freepik

Percepción humana y sus capacidades ocultas

Un grupo de académicos y filósofos de instituciones de prestigio, como la Universidad de Londres y Oxford, sostiene que el conteo real de los sentidos podría elevarse a una cifra cercana a los 33.

Esta propuesta se basa en que los sentidos que ya conocemos, como el tacto o el gusto, son en realidad un conjunto de percepciones más pequeñas que trabajan de forma coordinada. Por ejemplo, al tocar un objeto, el cuerpo no solo registra el contacto físico, sino también la temperatura, la presión y, en ocasiones, el dolor, cada uno mediado por receptores específicos.

Entre los "nuevos" sentidos que los científicos invitan a reconocer se encuentra la propiocepción, que es la capacidad de saber dónde están nuestras extremidades sin necesidad de mirarlas, y la interocepción, que nos permite sentir procesos internos como los latidos del corazón o la sensación de hambre.

Según Barry Smith, experto en el área, así como la ciencia descartó la idea antigua de que el mundo solo tenía cinco elementos, hoy es momento de aceptar que poseemos docenas de canales sensoriales.

Este cambio de visión no es solo una curiosidad académica, sino que busca entender mejor cómo funciona la conciencia. Al reconocer que sentidos como el equilibrio o la orientación son fundamentales, la neurociencia abre nuevas puertas para tratar trastornos sensoriales y mejorar la calidad de vida a través de una comprensión total de nuestra biología.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube