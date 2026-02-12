Descubre el poder oculto en el pan viejo: prepara esta tradicional torta de la abuela

Suscríbete a nuestros canales

¿Te sobró pan? No lo botes, este alimento tan común en la mesa de la mayoría de los hogares venezolanos ha sido por años un tesoro para las abuelas; pues con este alimento “viejo” se puede elaborar la popular torta de pan o budín de pan, como también se le conoce a esta preparación fácil y económica.

Esa pieza de pan del día anterior se convierte en el protagonista a la hora de la merienda de muchas familias, ya que es el ingrediente protagónico de una torta dulce, textura suave y cubierta de caramelo.

Si deseas aprender a elaborarla y compartir con tus hijos esta merienda que ha pasado de generación en generación, sigue al pie de la letra la receta de Recetas Gratis.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer la torta de pan?

- Huevos (7)

- Azúcar (1 taza)

- Leche (800 centímetros cúbicos)

- Pan del día anterior (300 g)

- Ralladura de limón, opcional (1 cucharada sopera)

- Azúcar para el caramelo (¾ taza)

Preparación

1. Realizar el caramelo en un molde metálico colocado directamente sobre el fuego o al baño María. A continuación, debes colocar el azúcar poco a poco y, a medida que se va derritiendo, revolver con una cuchara de madera e ir agregando más azúcar. Dejar cocinar hasta que tome color dorado claro.

2. Distribuir el caramelo de forma pareja por todo el molde, base y paredes y dejar que se enfríe.

3. Mientras se enfría el caramelo, cortar el pan en trozos pequeños y remojar en la mitad de la leche tibia.

4. Dejar el pan en remojo para que se vaya impregnando de la leche y, aparte, mezclar los huevos con el azúcar y la leche restante. Si lo deseas, puedes añadir a esta mezcla un poco de ralladura de limón o esencia de vainilla.

5. Incorporar la mezcla al pan remojado en la leche y revolver bien.

6. Colocar la preparación de pan y leche en el molde que has caramelizado anteriormente.

7. Precalentar el horno a 180 ºC para cocinar la torta de pan más rápido.

8. Hornear la torta de pan a fuego medio, sobre una placa de horno de 2 cm de alto y agua hasta alcanzar la mitad del molde. Hornear al baño María durante 1 hora aproximadamente y retirar cuando esté listo.

9. Sacar del horno y dejar que se enfríe para retirar del molde.

