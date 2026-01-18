Receta con pocos ingredientes: Pizza rápida con pan de pita

Suscríbete a nuestros canales

El pan de pita o pan árabe es un tipo de pan blanco levemente fermentado, de harina de trigo cocido en las paredes del horno y que recuerda a la corteza de la pizza, refiere Wikipedia.

Este pan puede ser una base versátil y nutritiva para las comidas que apoyan un estilo de vida equilibrado y saludable, pues proporciona beneficios a la salud que van desde: promover la salud digestiva, aporta energía para el cuerpo y el cerebro y hasta cuida el corazón.

Es un alimento que contiene vitaminas y minerales esenciales como las vitaminas del grupo B y hierro, los cuales favorecen la salud en general.

Si quieres aprovechar todos estos beneficios, puedes elaborar una pizza rápida con pocos ingredientes. Te compartimos la receta de la web Recetas Nestles una opción sencilla que puedes elaborar cuando estés corta de tiempo.

¿Qué necesitas para hacer una pizza con pan de pita?

Ingredientes

- Pan pita mediano (70 g)

- Salsa de tomate (2 cucharadas)

- Queso Mozzarella (1 rebanada)

- Jamón de pavo cortado en cubos (2 rebanadas)

- Tomates Cherry, cortados a la mitad

Preparación

1. Barnizar el pan pita con la salsa

2. Colocar el queso mozzarella, el jamón y los tomates.

3. Hornear a 350°F o hasta que se gratine el queso.

4.Servir y disfrutar.

Tip

Esta receta puede ser solo una guía para elaborar una pizza rápida, pues se le pueden incorporar otros ingredientes como, aceitunas, pimentón, champiñones, maíz, anchoas, entre otros, según tus preferencias.

