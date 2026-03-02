Flan de pistacho: una forma original de incluir en tu menú este alimento y aprovechar sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de pistacho es ideal para quienes desean tener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Este es un alimento muy nutritivo, “ya que cuentan con una gran cantidad de antioxidantes, ácidos grasos insaturados y potasio”, comparte Bupa Salud.

Algunos especialistas los incluyen dentro de la lista de alimentos para el corazón, y consideran que pueden ser muy útiles en la prevención de las enfermedades cardíacas. Además, aunque tienen un alto contenido de carbohidratos, su índice glucémico es bajo, por lo que su consumo no afecta los niveles de azúcar en la sangre.

De igual manera, incluirlo en el menú ayuda a proteger las neuronas y prevenir el deterioro cognitivo.

Una manera de consumirlo muy famoso es el helado de pistacho, pero hay muchas otras alternativas y en estas líneas te compartimos la receta de un sencillo y delicioso flan de pistacho.

¿Qué necesitas para elaborar un flan de pistacho?

Ingredientes

- Azúcar (1/2 taza)

- Leche Evaporada (1 lata)

- Leche condensada (1 lata)

- Huevos (6)

- Pistachos (1/2 taza)

- Pistachos para decorar (1/4 taza)

Preparación

1. Preparar un caramelo con el azúcar y cubrir la base y las paredes de un molde para flan.

2. Licuar la leche evaporada, la leche condensada, los huevos y los pistachos.

3. Verter la preparación sobre el caramelo y cubrir el molde con papel de aluminio.

4. Llevar al horno pre-calentado a 200 grados C, a baño María durante 1 hora o hasta que, al introducir la punta de un cuchillo, salga limpio.

5. Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Decorar con pistachos o flores.

