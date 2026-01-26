Guía completa para preparar galletas caseras de naranja y pistacho: con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Las meriendas en familia son ideales para disfrutar y compartir galletas, por ejemplo. Si estás pensando en qué preparar, no te preocupes, ocúpate, que en estas líneas te compartimos la receta publicada en Recetas Nestle, una guía detallada para que aprendas a elaborar galletas caseras de naranja y pistacho, toda una delicia de la repostería.

¿Qué se necesita para elaborar galletas de naranja y pistacho?

Ingredientes

- Manteca (225 g)

- Huevo (1)

- Harina de trigo integral (1 1/2 taza)

- Leche condensada (385 g)

- Polvo para hornear (1 cucharadita)

- Pistacho sin cáscara y picados (150 g)

- Naranja: su ralladura y su jugo (1)

Preparación

1. Precalentar el horno a 180°C.

2. Batir la manteca hasta que esponje.

3. Agregar la leche condensada y el huevo hasta integrar completamente.

4. Añadir poco a poco las harinas de trigo e integral junto con el polvo para hornear previamente pasados por un colador; por último, añadir los pistachos, la ralladura y el jugo de naranja.

5. En una fuente cubierta con papel manteca colocar un poco de la mezcla con una cuchara para formar las galletas, y sobre cada una, espolvorear pistachos para decorar, refrigerar por 20 minutos.

6. Transcurrido el tiempo, sacar de la nevera y hornear a 180°C durante 15 minutos o hasta que las orillas estén doradas.

7. Retirar del horno, dejar enfriar y ofrecer.

Freepik

Tip

En caso de no contar con pistacho o si algún miembro de la familia no le gusta, puedes omitir este ingrediente y obtendrás de igual manera unas deliciosas galletas para compartir.

