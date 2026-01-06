Este es el ingrediente secreto para preparar unas crujientes galletas de avena: sigue este paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

La avena es un cereal que contribuye a combatir el estreñimiento, bajar de peso y ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre, según la información divulgada por los especialistas de Mejor con salud.

Por ello, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de avena, pero las galletas es uno de los más consumidos, gracias a la versatilidad de texturas y la combinación de sabores que puede hacer quien la prepare, por ejemplo, agregarle el jugo de una naranja.

Foto cortesía de: freepik

Así puedes preparar galletas de avena

Ingredientes

250 gramos de harina de avena.

1 taza de azúcar.

2 huevos.

1 cucharadita de polvo para hornear (ingrediente secreto).

Preparación

Vierte la harina de avena y los huevos en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la azúcar y mezcla todos los ingredientes durante tres minutos. Separa pequeñas porciones de masa y dale forma circular. Coloca las galletas encima de un papel encerado, luego en una bandeja y posteriormente, llévalas al horno durante 15 minutos a 180ºF. Retira las galletas del horno y déjalas enfriar. Decora las galletas a tu gusto.

En conclusión, las galletas de avena son una alternativa nutritiva para la merienda cotidiana, funciona para los más pequeños de la casa, quienes comúnmente aman el dulce, pero consumirlo en exceso puede generar daños en algunos órganos.

Foto cortesía de: freepik

