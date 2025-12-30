Merienda nutritiva: paso a paso para preparar unas deliciosas galletas de pasas y chocolate

Las pasas son una fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que nutren el organismo, al tiempo que potencian el funcionamiento del sistema digestivo, lo cual es indispensable para que la persona se mantenga en buenas condiciones de salud.
A su vez, el chocolate es un alimento que según la información reseñada en el portal web Tua Saúde, fortalece el sistema cardiovascular, aporta energía y mejora la capacidad cognitiva.
En la actualidad, existen múltiples recetas a base de chocolate y pasas, pero las galletas de ambos ingredientes antes mencionados son ideales para quienes desean deleitarse con un sabor tropical, pero intenso al mismo tiempo.
Guía para preparar galletas de chocolate y pasas
Ingredientes
300 g de cacao en polvo.
500 g de harina de trigo con leudante.
250 g de mantequilla sin sal.
150 ml de leche de almendras.
3 cucharadas de miel.
100 gramos de pasas.
Preparación
Vierte el cacao en polvo y la harina de trigo en un recipiente. Bate ambos ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad.
Agrega la mantequilla sin sal y la leche de almendras a la mezcla. Bate durante tres minutos.
Añade la miel y pasas a la mezcla, bate durante cinco minutos.
Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular a cada una.
Agrega la masa a un papel encerado y lleva las galletas al horno durante 20 minutos a 180ºF.
Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
Decora las galletas.
En definitiva, las galletas de chocolate y pasas son una excelente opción para la merienda cotidiana o para compartir durante una celebración, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados. Además, el proceso de preparación.
