Merienda nutritiva: paso a paso para preparar unas deliciosas galletas de pasas y chocolate

Suscríbete a nuestros canales

Las pasas son una fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que nutren el organismo, al tiempo que potencian el funcionamiento del sistema digestivo, lo cual es indispensable para que la persona se mantenga en buenas condiciones de salud.

A su vez, el chocolate es un alimento que según la información reseñada en el portal web Tua Saúde, fortalece el sistema cardiovascular, aporta energía y mejora la capacidad cognitiva.

En la actualidad, existen múltiples recetas a base de chocolate y pasas, pero las galletas de ambos ingredientes antes mencionados son ideales para quienes desean deleitarse con un sabor tropical, pero intenso al mismo tiempo.

Guía para preparar galletas de chocolate y pasas

Ingredientes

300 g de cacao en polvo.

500 g de harina de trigo con leudante.

250 g de mantequilla sin sal.

150 ml de leche de almendras.

3 cucharadas de miel.

100 gramos de pasas.

Preparación

Vierte el cacao en polvo y la harina de trigo en un recipiente. Bate ambos ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad.

Agrega la mantequilla sin sal y la leche de almendras a la mezcla. Bate durante tres minutos.

Añade la miel y pasas a la mezcla, bate durante cinco minutos.

Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular a cada una.

Agrega la masa a un papel encerado y lleva las galletas al horno durante 20 minutos a 180ºF.

Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

Decora las galletas.

En definitiva, las galletas de chocolate y pasas son una excelente opción para la merienda cotidiana o para compartir durante una celebración, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados. Además, el proceso de preparación.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube