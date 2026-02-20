Helen Hafgnýr Cova: La literatura se crea de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro

Suscríbete a nuestros canales

Nacida en Caracas, Helen Hafgnýr Cova es una escritora radicada en Islandia. Se formó en Letras en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su trayectoria dio un giro radical al establecerse en un país nórdico. El cambio fue geográfico, climático y de idioma. Sin embargo, nunca se dio por vencida. Helen dominó la complejidad del idioma islandés para convertirlo en su propia lengua literaria. A través de su pluma, ha ganado un lugar en el mercado editorial islandés, enalteciendo el nombre de Venezuela. Sus libros van desde cuentos para niños, relatos para adultos y una colección de poemarios. Fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil de Islandia. Asimismo, en 2025 uno de sus poemas fue seleccionado para ser enviado a la Luna como parte del proyecto espacial Cordex. Es la fundadora de Karíba, una editorial que busca conectar la literatura latinoamericana con la de Islandia.

Z3D: Te mudaste a Islandia en 2015. Más allá del frío, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontraste al intentar establecerte como escritora?

HC: La lengua ha sido la barrera más grande. No ha sido fácil empezar a escribir en islandés. Es mucho lo que se queda por decir cuando se escribe en una lengua que es adoptada. Sin embargo, implementar el islandés en mi escritura ha sido determinante en mi carrera aquí y me siento muy orgullosa por ello. He sabido usar mis raíces (mi lengua materna, mi cultura, mi vida vivida en Venezuela) como puente y como herramienta y siento mucha alegría por el islandés en el que escribo que va colado por mi latinidad, como quien cuela el café por la mañana.

Z3D: ¿Qué te impulsó a seguir escribiendo en lugar de abandonar la pluma?

HC: Como dijo Gandhi: Ser el cambio que uno quiere ver en el mundo. La representación extranjera en el mundo literario islandés, tan vasto y tan rico, era (y es aún) muy poca, casi inexistente. Abandonar no es una opción porque no es solo abandonarme a mí sino mandar un mensaje al mundo: Que la literatura solo pertenece a lo local, lo nativo. Cuando en realidad, es todo lo opuesto. El trabajo literario se nutre y se enriquece de la experiencia humana en el espacio global. La literatura se crea de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.

Z3D: Al ser nominada al premio de literatura infantil de Islandia siendo extranjera, ¿consideras que estás abriendo puertas para otros escritores migrantes en tierras nórdicas?

HC: Ojalá estuviera en mi poder abrir esas puertas a todos los escritores migrantes, pero no creo que mi nominación haya tenido ese impacto. Considero que todas las acciones, destruyen poco a poco las murallas que nos ponen los demás y las que ponemos a nosotros mismos. Mi nominación es, con suerte, un espejo en el que los escritores migrantes del mundo se puedan ver para seguir avanzando. También es un espejo para que las sociedades que nos reciben puedan cuestionarse la manera en la que llevan el concepto de literatura local. ¿Para quién se reserva el privilegio de ser nominado o de ganar premios?

Z3D: ¿Por qué elegiste el género infantil para conectar con la sociedad islandesa?

HC: Escribo tanto para niños como para adultos. Sin embargo, siempre digo que me tomo la literatura infantil mucho más en serio que la literatura para adultos. El libro que fue nominado habla justamente de la adquisición del islandés para una niña inmigrante (venezolana). De cómo la inmigración también honra la lengua del país que nos recibe. Además de lo difícil que es navegar ese espacio y tiempo en el que se está aprendiendo a existir en un idioma nuevo. Me parece que abordar ese tema desde la infancia y desde la literatura es muy poderoso. Los libros infantiles no son exclusivamente para la infancia. En muchos casos, son los adultos que conviven con los niños quienes compran y leen estos libros para sus hijos. Así que el mensaje llega a todos en el hogar, pero se vive de manera diferente dependiendo de la edad.

Z3D: ¿Qué simboliza que tus palabras ahora no tengan fronteras y descansen en la luna?

HC: Es el honor más grande y es el cumplimiento de un sueño. De niña quise ser astronauta, era mi sueño más grande y siempre se quedó allí, como una espinita. Tanto así que en muchos de mis libros hay alguna mención a la astronomía. Mi segundo sueño era ser escritora. Me parece maravilloso haber conseguido ambos sueños y que fuese uno de ellos el motor del otro. Hay una llama muy especial que se le enciende a uno en el pecho cuando logras besar a tu niña interior y logras cumplir su sueño más preciado.

Z3D: ¿Algún consejo para un escritor que hoy está en un país extraño sintiendo que sus historias no tienen lugar?

HC: Es bueno dejar de pensar que las historias tienen que tener un lugar apropiado. O que existe un lugar específico que compete a la creatividad. Eso crea una dualidad falsa en la que caemos fácilmente: Que lo que hace el artista solo pertenece y es válido si sigue ciertas reglas y no es válido ni pertenece si no atañe a la mayoría. Las historias son como ríos que arrastran todo lo que el escritor tiene que ofrecer. Todo lo que le constituye: su pasado, presente y futuro, su tránsito y movimiento así como su detenimiento y su permanencia. Tal como los ríos, merecen existir y desembocan nutriendo esos mares a los que llegan. Hay que creer en uno mismo, pero también hay que creer en la literatura. Verla como ese espacio vivo que no es homogéneo y en el que todo cabe y es valioso. Hay que seguir empujando, porque lo que sí es cierto es que el camino hacia la literatura no se abre solo, hay que lucharlo. Si como escritores hemos de colocar lo que escribimos en un lugar merecedor de reconocimiento, pues que sea entonces en el espacio abierto de la literatura misma.

Por Karla G. Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @Helen_cova / Web: helencova.com

