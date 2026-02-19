Te relevamos el secreto para conciliar el sueño de forma perfecta: pocos conocen el poder relajante de esta milagrosa infusión

Suscríbete a nuestros canales

La ansiedad y el estrés son dos factores que alteran el sistema nervioso, por ende, al momento de conciliar el sueño la persona no logra el objetivo de manera satisfactoria, debido a que mentalmente está agotado.

Según la información divulgada por la Clínica de la universidad de Navarra, el consumo de café y chocolate en exceso especialmente durante las últimas horas de la tarde, dado que, ambos aportan energía al cuerpo.

En ese sentido, la infusión de maracuyá es una de las más consumidas por quienes desean dormir bien, gracias a las propiedades relajantes que posee. Además, el sabor es cítrico, pero delicioso y no tendrás necesidad de agregarle azúcar, según la información divulgada por Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Así debes ingerir la infusión

Se sugiere que la persona ingiera ingerir dos tazas de té mínimo 3 horas antes de irse a dormir, con el objetivo de que el cuerpo absorba los componentes de la infusión y cumpla el procedimiento necesario para que concilies el sueño en tu horario establecido.

Cabe destacar, que los adultos mínimo deben dormir 8 horas para que el organismo recargue energías y funcione durante el día de la mejor manera posible en las actividades que desarrolles.

En conclusión, tener una buena calidad de sueño ayuda a que el cerebro funcione mejor y retrasa el envejecimiento.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y Youtube