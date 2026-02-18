Mascarilla casera que elimina las puntas abiertas: así debes aplicarla en el cabello para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Las puntas abiertas es una señal de que el cabello no está completamente sano y puede ser generado por factores externos, por ejemplo, el exceso de rayos solares debilita el cabello, al igual que el uso de herramientas de calor, según la información reseñada por Garnier.

En ese sentido, la deshidratación del cuero cabelludo afecta desde la raíz hasta las puntas, dado que, la capa protectora requiere mantenerse nutrida para evitar el quiebre del cabello, lo cual de no ser solucionado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

Sin embargo, el aloe vera es una planta rica en vitaminas que favorecen al cuero cabelludo, debido a que también evita la aparición de caspa, de acuerdo a la información ofrecido por All things hair.

Así debes utilizar el aloe vera

Se sugiere que la persona aplique dos cucharadas de gel de aloe vera en el cabello, desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 45 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe realizarse una vez al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua también influye en el cabello, por ende, lo ideal es que sea lo más saludable posible.

En conclusión, para lucir una melena sana e impecable se deben implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicos.

